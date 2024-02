Déjà la dernière semaine et dernière journée du mois de janvier, c’était interminable, mais quand même trop rapide !

Allez, c’est parti pour les sorties : the last but not the least.

La zone d’intérêt

Le commandant d’Auschwitz Rudolf Höss et son épouse Hedwig réalisent sur un terrain directement adjacent au mur du camp leur vision d’une vie de rêve avec une famille nombreuse, une maison et un grand jardin.

Cependant, lorsque Rudolf doit être muté à Oranienburg, leur petite vie idéale menace de s’effondrer et il cache l’information à son épouse.

Quand Hedwig l’apprend, elle refuse de quitter sa maison de rêve.

They shot the piano player

Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, en 1976, à la veille du coup d’état en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose.

Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci

La Renassance : une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau.

Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles.

Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde.

A man

Rie découvre que son mari disparu n’est pas celui qu’il prétendait être.

Elle engage un avocat pour connaître la véritable identité de celui qu’elle aimait.

Amelia’s children

Orphelin depuis sa naissance, Edward découvre à l’âge adulte qu’il a un jumeau et une mère qu’il ne connaît pas.

Avec sa petite amie Ryley, il part les rencontrer dans leur magnifique demeure isolée au cœur d’une région recluse.

Les retrouvailles passées, le jeune couple se rend compte que les apparences sont trompeuses : la famille d’Edward cache un monstrueux secret.

Leur visite va tourner au cauchemar.

Argylle

L’auteur solitaire Elly Conway écrit des romans d’espionnage à succès sur un agent secret nommé Argylle qui a pour mission de démanteler un syndicat mondial d’espionnage.

Cependant, lorsque les intrigues de ses livres commencent à refléter les actions secrètes d’une véritable organisation d’espionnage, la frontière entre fiction et réalité commence à s’estomper.

Le bonheur est pour demain

Sophie a un enfant, un conjoint, mais son quotidien lui semble désespérément plat, jusqu’au jour où elle rencontre Claude : elle tombe immédiatement sous le charme.

Cependant, Claude est un braqueur, or, au cours d’une attaque de banque, un homme est tué.

Claude est arrêté et condamné à une lourde peine de prison.

Ce qui aurait dû être la fin devient alors le début d’une histoire passionnelle et sans limites.

Soutenue par Lucie, la mère de Claude, Sophie ne renonce pas à son amour pour lui.

Sous le vent des marquises

Alain, un acteur célèbre, accepte de jouer le personnage impossible de Jacques Brel.

Conscient qu’il s’agit peut-être du dernier rôle de sa vie, il décide de quitter le plateau en pleine scène pour aller voir Lou, sa fille qu’il n’a pas vue grandir.

Contre toute attente, Lou entre peu à peu dans son univers fictionnel.

Le mois de janvier se conclut par une belle dernière salve de sorties riche en diversité qui, espérons, donnera le ton pour le reste de l’année.

Maintenant que vous avez pu suivre le panorama ciné de ce début d’année, pourquoi ne pas vous teaser les sorties jeux vidéos de février ?