Vous connaissez la chanson (oui, on est d’humeur blagueuse chez Conso-Mag). Vendredi c’est le jour des sorties musicales ! Les artistes se sont déchaînés en cette fin de semaine. On vous en parle juste ici.

Albums

Broken By Desire To Be Heavenly Sent – Lewis Capaldi

Minuit sonné, voilà que Lewis Capaldi nous dévoilait son deuxième album. On ne va pas y aller par quatre chemins : c’est de la pop comme il a l’habitude d’en faire. Avec un piano omniprésent, l’écossais nous partage ses sentiments les plus profonds sur des thèmes en lien avec la rupture (Wish You The Best, Forget Me, Leave Me Slowly), mais il fait également une introspection sa vie (How I’m Feeling Now). Cette dernière est d’ailleurs particulièrement touchante parce que très triste et personnelle. On vous rassure, il y a tout de même des titres plus joyeux comme Pointless : une chanson d’amour parfaitement adaptée à une première danse de mariage.

Lewis a collaboré avec Ed Sheeran, JP Saxe ou encore Max Martin dans l’écriture des chansons. Avec 12 chansons, l’album saura en ravir plus d’un ! On y retrouve la voix et le coffre de l’écossais, toujours aussi impressionnant.

Gag Order – Kesha

Elle est de retour ! Kesha vient de sortir son cinquième album cette nuit. Un recueil de chansons très personnel où elle aborde les thèmes de la solitude, de l’incertitude et de la célébrité (essentiellement les côtés assez sombres qui gravitent autour, comme la drogue). Ce fut une agréable surprise ! Avec une production assez expérimentale pour quelques titres, on retrouve la simplicité et l’acoustique pour d’autres. C’est le cas de Happy, la 13ème et dernière chanson de l’album. Dans ce titre assez calme, la chanteuse américaine pose une réflexion sur sa vie mouvementée de célébrité et se remémore ses rêves d’enfance. Elle chante qu’être heureuse était ce qu’elle cherchait, et ce dont elle rêvait réellement.

Singles

Foo Fighters – Under You : À deux semaines de la sortie de leur prochain album « But Here We Are », les rockeurs des Foo Fighters dévoilent le single Under You. La chanson évoque la perte d’un être cher, sans doute un hommage à Taylor Hawkins, leur batteur tragiquement décédé en mars 2022. Musicalement parlant c’est rythmé par la batterie ainsi que la guitare. Ça nous rappelle d’anciens titres du groupe. Rendez-vous dans deux semaines pour voir si l’album suit cette tendance. On a hâte !

Hozier – Francesca : Hozier semble sur le point de nous dévoiler un magnifique album. Francesca est le premier single qui vient d’être dévoilé. Avec des percussions omniprésentes, la mélodie est puissante, tout comme la voix du chanteur, et nous transporte dans une autre dimension. On retrouve dans cette chanson les thèmes de l’amour et de l’engagement envers une personne.

Lana Del Rey – Say Yes To Heaven : On triche un peu, vous avez sans doute déjà dû l’entendre parce que ça fait quelques années qu’elle a fuité sur le net. Say Yes To Heaven est d’ailleurs sans doute la chanson de Lana la plus connue qui ne soit jamais officiellement sortie. Jusqu’à maintenant ! La mélodie à la guitare qui accompagne la voix de la chanteuse en bercera plus d’un !

Never Ending Song – Conan Gray : Avec une production assez 80s et un synthé qui nous transporte dans un autre temps, Conan Gray nous rappelle une nouvelle fois sa légitimité à faire partie des top artistes pop sur la montée. La voix grave du chanteur semble correspondre parfaitement à ce type de musique.

