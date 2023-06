L’heure des sorties musicales du vendredi a sonné. Pour cette deuxième semaine de juin, de nombreux artistes nous font découvrir leurs dernières productions. On fait le point juste ici.

Albums

Niall Horan – The Show

L’un des irlandais préférés des jeunes générations vient de sortir son troisième album studio solo après son succès avec les One Direction. Faisant suite à Flicker et Heartbreak Weather qui avaient déjà bien marché, Niall Horan dévoile ce vendredi son tout nouveau bébé : The Show. Composé de 10 chansons pour une durée d’environ 30 minutes, on part sur un projet assez court. Niveau ambiance c’est bien plus joyeux que ses précédents albums, surtout Flicker qui était plutôt mélancolique. La production, signée Julian Bunetta ou encore Mike Sabath, est vraiment joviale. Une ambiance très « feel good » comme le témoignent les chansons Save My Life, Heaven ou encore Must Be Love. Petit coup de coeur pour la chanson éponyme de l’album. The Show parle du fait de devoir passer par des moments compliqués pour savoir mieux les appréhender dans le futur.

JUL – C’est quand qu’il s’éteint ?

Il est de retour ! Pour le 28ème fois en dix ans, Jul dévoile un nouveau disque, C’est quand qu’il s’éteint. Dans cet album, le rappeur marseillais nous dévoile 21 titres avec des collaborations sur les titres Coco (feat.Vacra), Coeur Démoli (feat.Nia) ou Je m’en fous de tout (feat.Dabeull). Concernant l’album dans son ensemble, on est un peu mitigés. Sans remettre en cause le gros travail qui a été fourni dans la production, le marseillais a eu fait mieux dans le passé. À part quelques sons qui se distinguent comme Chagriné ou Mazé, on a eu connu mieux et surtout un peu plus profond en terme de messages.

Christine and The Queens – PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE

Dans un tout nouveau projet, Christine and the Queens nous envahi de sensualité et d’intimité. L’artiste a collaboré avec Madonna, qui pose sa voix sur trois titres, ou encore Mike Dean, qui a notamment travaillé avec Jay-Z et Kanye West. I feel like an angel est le titre qui a le plus retenu mon attention. Un mélange de passion avec tous les sentiments qui en découlent. La production est particulièrement intéressante sur ce titre puisqu’elle retransmet bien en musique ce que dévoilent les paroles. Avec ses 20 chansons, Christine and The Queens vous embarquera à travers un voyage assez intense pendant 1h36.

Singles

Shawn Mendes – WHAT THE HELL WE DYING FOR

Les fans du chanteurs canadien ont eu une belle surprise hier soir avant d’aller se coucher. Shawn Mendes a annoncé la sortie imminente de son nouveau single « WHAT THE HELL WE DYING FOR ». On retrouve dans la chanson des références à un amour perdu notamment à travers des métaphores liées au feu « Smoke in the air, the city’s burning down« . La pochette du single est une photo de New-York sous la fumée, lié aux incendies au Canada. Cela fait référence aux récents évènements personnels vécus par le chanteur, actuellement à New York. La chanson fut écrite et enregistrée en quelques heures avec Mike Sabath puis sortie sur le champ.

Lost Frequencies – The Feeling

La saison estivale est lancée est Lost Frequencies (Felix De Laet) l’a bien compris. Le DJ belge vient de sortir un nouveau single parfait pour des tours en voiture l’été. La chanson donne un réel sentiment de liberté et de bien-être. Les arpèges de guitare marchent d’ailleurs très bien lors des couplets avant d’être remplacées par un beat avec une basse et un piano sur le refrain.

Sam Smith (feat. Madonna) – Vulgar

Décidément, Madonna est partout en ce moment ! Elle a cette fois rejoint le chanteur britannique Sam Smith pour une chanson pour le moins osée. Qu’on se le dise, tout est dans le titre. La chanson parle de confiance en soi et d’amour envers soi-même…le tout en passant par le vulgaire. Des petites piques sont également lancées envers leurs détracteurs. Côté musique on est plus sur du parlé que du chanté avec un rythme assez upbeat et certaines sonorités similaires à un orgue lors du refrain. C’est tout ou rien : on adore ou on déteste.

Autres sorties notables de la semaine

Albums :

N’A STRAGIA – Gambi

Living In A Haze – Milky Chance

Singles :

TUYA – Rosalía

25G – Ninho

Parce que c’est toi – M.Pokora

Who Told You – J Hus (feat.Drake)

Life Is Beautiful – Thirty Seconds To Mars

Vous pouvez également jeter un coup d’oeil aux sorties musicales de vendredi dernier. Bonne écoute !