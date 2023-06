Il est l’heure de notre rendez-vous hebdomadaire musical. Cette semaine, des artistes de renom nous dévoilent de nouveaux sons sortant tout droit de leur cœur et leur tête. Montez le son de vos enceintes, c’est parti !

Albums

Foo Fighters­ – But Here We Are

Après une année mouvementée et pas dans le meilleur sens du terme, les Foo Fighters viennent de sortir leur nouvel album « But Here We Are ». On ressent comme un retour aux bases pour le groupe américain avec une bonne dose de mélancolie qui prédomine. Cela fait suite aux décès successifs de Taylor Hawkins, batteur du groupe et Virginia, la mère de Dave Grohl, le chanteur et guitariste. On retrouve donc des thèmes assez sombres sur la perte et les sentiments qui en découlent. Une véritable introspection personnelle pour le groupe. Toutefois mélancolie ne veut pas dire que les instruments sont en reste. Josh Freese, le nouveau batteur nous certifie de plusieurs moments de percussions intenses notamment dans Rescued, But Here We Are ou encore The Teacher. Cette dernière chanson dure d’ailleurs dix minutes et saura assurément ravir les fans du groupe.

Retrouvez l’album But Here We Are dès à présent en point de vente.

Noel Gallagher’s High-Flying Birds – Council Skies

L’auteur compositeur interprète britannique et moitié d’Oasis vient de dévoiler son dernier petit bébé, Council Skies. Et comment dire… Il est un peu ennuyeux. Noel reste fidèle à lui-même avec des sonorités et des textes qui lui ressemblent mais il n’a pas eu l’air de vouloir pousser davantage dans l’originalité. Le tout est un peu monotone, bien que pas mauvais. C’est de la pop britannique, on aime ou on n’aime pas après tout. Néanmoins j’ai retenu la chanson Trying To Find A World That’s Been Gone, qui est assez émouvante et nous prend tout de même dans une spirale de nostalgie conséquente. Noel a fait du Noel avec cet album, ni plus ni moins. Il ne sort pas de sa zone de confort mais reste sûr que cet album garde son ADN et sa plume si talentueuse.

Council Skies est disponible à la vente juste ici.

Singles

Popular – The Weeknd (feat. Playboi Carti & Madonna) : Bande son de la série HBO The Idol, The Weeknd nous dévoile Popular. On vous le donne en mille, la chanson renvoie au synopsis de la série en abordant le besoin de vouloir être populaire. La particularité de la chanson ? Les trois artistes qui posent leur voix sur la chanson, tous trois venant d’univers musicaux assez différents. Bizarrement ça marche plutôt bien même si Carti semble bien discret. On retrouve toujours le synthé si fidèle à The Weeknd dans la production et une Madonna bien dynamique.

Nelly Furtado, Dom Dolla – Eat Your Man : La chanteuse fait son grand retour avec un single assez particulier en collaboration avec l’australien Dom Dolla. Eat The Man est un titre rempli de sons type « house » et Nelly y pose sa voix avec un autotune et des voix de chœurs assez enfantines. Concernant les paroles, nous dirons simplement que la chanteuse ne parle pas de cannibalisme.

Madison Beer – Home To Another One : Single final avant la sortie de son album « Silence Between Songs ». Pas de surprise, c’est de la pop. La chanson parle d’un univers post-rupture ou l’une des deux personnes se demande comment serait la vie si la relation avait tenu. Elle se questionne aussi sur ce que ressent l’autre personne dans le présent. À vrai dire c’est un peu du vu et revu, tant au niveau de la mélodie que des paroles.

Autres sorties notables de la semaine :

Albums :

Shadow Kingdom – Bob Dylan

Folkocracy – Rufus Wainwright

Singles :

I Like u – Tove Lo

Messe-basse – Tsew The Kiss

Saiyan – Heuss L’enfoiré, Gazo

Sitting on Top of The World – Burna Boy

London Fever – Tayc

Les choses qu’on fait – Vitaa