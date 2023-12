L’authenticité, l’excellence et le sur-mesure sont les maître-mots de la marque française NOREVE qui, depuis vingt ans, propose des accessoires en cuir & matières uniques haut de gamme, issus du savoir-faire français alliant qualité et élégance. Cette marque tropézienne offre du luxe et de la personnalisation pour une belle panoplie de produits du quotidien : housses de portable, de tablettes, d’ordinateurs, d’appareils photos mais pas que ! C’est également une gamme élargie de petits accessoires, de textile et de petite maroquinerie que commercialise Noreve avec une possibilité de personnaliser toute cette offre. De beaux cadeaux à toute occasion en perspective ! Que ce soit pour Noël, un anniversaire ou un cadeau d’entreprise, ces petits accessoires feront sans aucun doute mouche auprès de votre famille, vos amis ou vos collaborateurs avec la touche luxueuse que Noreve ajoute depuis maintenant 20 ans.

Du beau & du raffinement dans l’accessoire mobile !

Noreve est né dans le but de devenir pionnière dans la réalisation de protections nobles d’appareils mobiles pour téléphones, tablettes, ordinateurs, smartphones… S’est ensuivie une gamme élargie avec une ligne de bagagerie et de petite maroquinerie qui complètent l’offre existante. Le tout dans des cuirs et des matières haut de gamme travaillés et personnalisés au gré des demandes des clients, exigeants et dans la volonté de mettre en avant l’artisanat provençal. C’est aujourd’hui près de 300 employés qui œuvrent à la pérennisation de ce savoir-faire et continuent de développer ce dynamisme et l’innovation que demandent la clientèle actuelle. Offre aujourd’hui également destinée aux professionnels et aux entreprises qui peuvent faire personnaliser les produits au logo de leur société par exemple.

Plus de 1500 modèles sont existants aujourd’hui avec une grande variété d’options. On vous donne quelques propositions de protections mobiles aux finitions qualitatives adaptées à vos besoins. Petit tour d’horizon des différentes collections, toutes bien différentes des unes des autres mais toujours dans un esprit contemporain et qualitatif.

La ligne Perpétuelle se distingue par un rabat en cuir de vachette pour une protection optimisée et un style épuré ou la ligne Ambition en cuir grainé résistant et brut pour les utilisations quotidiennes pouvant affronter les éraflures ou intempéries. Pour une touche vintage, optez pour la gamme Exception avec un cuir en aspect nubuck ou pour des teintes plus lumineuses, choisissez les protections Pulsion aux coloris acidulés. Quant à l’offre Illumination, c’est la brillance qui est mise à l’honneur avec un cuir verni et lisse. Plutôt à la recherche d’un côté chic et sauvage ? C’est la collection Horizon qu’il vous faut dans un cuir d’origine italienne effet « croco » , « autruche », « serpent » ou « abaca » résistant aux chocs. Pour une petite touche tropézienne aux finitions de qualité, c’est la Tentation tropézienne qu’il vous faut avec une sérigraphie discrète du fameux clocher et de la marque dotée d’un rabat et d’une armature en thermoplastique Quant à la collection éthique, elle se distingue par des matériaux qui ne sont pas d’origine animale mais la qualité n’est pas en reste, la résistance est la même ! Addiction ou élégance avec une ligne au tannage minéral ou cuir Saffiano dotée de motifs croisés très en vogue chez les créateurs les plus connus ! Enfin Patine sort du lot avec une touche vieillie apportée par le mélange de teintures, cirée à la main pour un aspect sophistiqué unique. Et pour chacune de ces collections, ce sont des dizaines de coloris que vous pourrez choisir au gré de vos envies !

Au-delà des protections mobiles, vous retrouverez toutes sortes d’accessoires utiles à votre quotidien : des boîtes de mouchoirs, des étuis pour carte d’identité, passeport, stylo, écouteurs, des bacs à papiers, des porte-menu ou documents, portefeuilles ou porte-monnaie, pots à stylos, sous-verres, vide-poches, sous-mains et j’en passe.. Les autres appareils sont également mis à l’honneur avec des protections pour lecteurs MP3, tablettes, ordinateurs ou appareils photos.

Nous avons pu découvrir une housse pour IPhone en cuir lisse noir de la gamme Perpétuelle à rabat, parfaite pour un porter discret, classe et qualitatif par son toucher doux et aux finitions raffinés ! Doté d’une bandoulière, on peut aisément le porter à tout moment de la journée, accessoire incontournable ces temps-ci pour éviter de conserver son téléphone portable en main ou dans la poche. C’est un accessoire design aux courbes épurées qui protège contre les chocs et rayures. Vous pouvez opter pour une gravure de la marque à l’intérieur ou l’ôter selon votre choix. Au prix de 130€ la housse, c’est un produit durable gage de qualité qui fera toujours plaisir en cadeau et vous pouvez le doter de plusieurs accessoires supplémentaires comme une bandoulière à 50€, un tour de cou à 45€ ou une dragonne à 40€ pour une housse complète à votre goût.

Belle découverte pour la rédaction, n’hésitez pas à faire un tour sur leur site pour avoir une vision globale de l’offre Noreve.