Retrouvez ci-dessous notre sélection de cadeaux de dernière minute pour un Noël féérique ou pour peut-être un futur anniversaire en vue ? En panne d’inspiration du coup ? Découvrez un panel de marques de qualité adaptées pour tout âge qui sauront ravir petits et grands. Petites filles et petits garçons ne pourront qu’être enchantés de leurs nouvelles acquisitions !

DISGUISE© et ses déguisements de princesse Disney

Plus de 35 ans maintenant que le créateur américain Disguise© émerveille petits et grands proposant des déguisements pour homme et femme, petits garçons et petites filles à l’effigie d’absolument tous les héros du moment ! Il n’y a qu’à faire un tour sur le site de la marque pour se perdre dans toutes les possibilités d’univers proposés. Découvrez cet hiver quatre costumes qui feront un tabac auprès des petites filles, c’est ceux des princesses Raiponce, Belle, Cendrillon et Elsa de la Reine des Neiges. De 19.99€ à 39.99€, ces quatre déguisements sont commercialisés en trois tailles : 3-4 ans, 5-6 ans ou 7-8 ans. Un incontournable dans l’armoire de votre fille pour passer des fêtes féeriques ou anticiper la période de Carnaval avec ces costumes dotés de beaux détails : du satin, des paillettes, du voile, du corset et du bouffant. On ne peut que deviner très aisément quelle princesse se cache sous chaque robe pensée et dessinée à l’effigie des plus belles princesses. Retrouvez ces costumes dans de nombreux points de vente : en GMS, dans vos magasins de jouets préférés, en magasin discount ou en ligne.

Le Rescue Penguin interactif de SILVERLIT

Pour les plus de 5 ans, découvrez ce compagnon tout mignon que vous pourrez nourrir ou soigner au gré de ses besoins. Développez l’empathie et le sens de la responsabilité de votre enfant grâce à l’interaction créé avec ce pingouin rose ou bleu, selon votre choix. De multiples liens sont à créer : parlez-lui, caressez-le, habillez-le, faîtes-le danser pour que le pingouin réagisse. Mais ce n’est pas tout, sachez comment votre compagnon se porte grâce à l’expression de son humeur caractérisée par le changement de couleur de son cœur. Bleu, rouge, jaune, rose ou vert, découvrez l’état de votre compagnon ! A-t-il froid ou faim? Est-il content ou triste ? Est-il enjoué ou fatigué ? Pour tout type d’humeur, il y a une solution ! Nettoyez-le à l’aide de la lingette, habillez-le avec son bonnet et son écharpe ou nourrissez-le avec le poisson fourni, vous le verrez changer d’expression et de comportement. Soyez tendre, créatif et surtout responsable afin que votre ami se porte bien ! Ce produit Silverlit est proposé au prix de 34.99€ environ en magasin, c’est un cadeau utile mais également ludique ! Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate !

PABOBO et sa veilleuse tortue AQUADREAM rechargeable

La nouvelle version de ce projecteur a un atout non négligeable : fini les piles, vous pourrez recharger cette veilleuse grâce au port USB ! Lumière & son sont de la partie avec des projections sous-marines en mouvement, et de douces berceuses marines ou bruits blancs accompagnent votre bébé dans l’endormissement. Un sacré atout non négligeable c’est l’option « réveil aux pleurs » pour permettre l’activation de la tortue lorsque bébé pleure avec le bruit de battements de pleurs. Le volume et l’intensité lumineuse sont réglables pour une utilisation optimisée selon les besoins de votre enfant et vous avez même le choix de combiner les deux ou d’utiliser ces options séparément. La personnalisation de la veilleuse est un avantage car chaque enfant a un rythme propre à lui que l’on peut donc respecter aisément. De plus, les projections sont stoppées automatiquement à partir de 25 minutes et le son au bout de 15 minutes, donc pas besoin de se relever une fois que l’enfant s’endort, la tortue s’en charge toute seule. Et enfin pas de panique, la peluche passe même au lave-linge en cas d’accident comme elle est déhoussable ! Au prix de 59.90€, cette veilleuse Pabobo vous accompagnera partout et comprend de multiples facettes qui rendront ce produit indispensable à votre quotidien !

SOPHIE LA GIRAFE et son tableau d’activités multiface

Depuis plus de 60 ans maintenant, la marque Sophie la Girafe développe des produits pour l’éveil des cinq sens des tous petits, la motricité ou l’imagination en assurant confort et sécurité. Cet hiver, trois nouveaux produits sont mis en avant dédiés à la motricité. Que bébé découvre le monde ! On touche, on attrape, on pousse, on rampe et hop c’est parti pour l’aventure ! Tous les sens sont stimulés avec trois types de motricité : fine, manipulation d’objets et tonus du corps. En plus de la roue de motricité et le nuage de motricité, nous avons pu découvrir le tableau d’activités multiface qui permet une utilisation dans toutes les positions de bébé : sur le dos, sur le ventre ou assis. Pas moins de 14 activités sont incluses pour éveiller tous ses sens : de petits accessoires sont accrochés tout autour à mordiller, ouvrir, zipper, attraper, tirer, tourner pour donner de l’intérêt à l’enfant au niveau du toucher, de la vue, de l’ouïe du goût ou de la motricité. En effet, les matières sont variées, les couleurs contrastées, les bruits diversifiés et les accessoires à manipuler nombreux. A utiliser dès la naissance et au fil de son évolution, selon les positions qui lui convient le mieux. C’est un produit complet et indispensable dès le plus jeune âge à un prix intéressant de 34.99€.

L’expérience cristal magique Astropod de SILVERLIT

Prêt pour le décollage ? Construis, explore et découvre l’univers spatial grâce à la collection Astropod de la marque Silverlit qui permet de construire soi-même sa propre station spatiale. 8 capsules , qui chacune représente une mission à accomplir. Mais de quelle type ? Des expériences scientifiques, des constructions de véhicules ou des énigmes à déchiffrer. De venez de vrais astronautes en herbe ! L’une des nouveautés cette année est la confection d’un cristal magique par le biais d’une expérience chimique dès l’âge de 8 ans. Un véritable cristal est à confectionner en moins de 48H que l’on peut ensuite découvrir en détail sur la base lumineuse incluse. Créativité et imagination sont au rendez-vous pour ensuite inventer vos histoires autour de ce cristal et du petit personnage inclus. C’est une réalisation immersive alliant construction, exploration, collection donc de nombreuses compétences sont développées. On souligne l’originalité de ce jeu et la possibilité de compléter cette activité avec les 7 autres existantes pour avoir un univers spatial achevé. Le prix est attractif, vous pourrez retrouver cette capsule à partir d’une dizaine d’euros.