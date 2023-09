Nos rêves envolés par Deborah J. Marrazzu à retrouver en librairie dès 7 septembre.

Résumé du livre

David et Serena ont 16 ans et une passion : la danse. Il est pourtant impossible pour eux de la vivre au grand jour. Serena, parce que son corps a changé, qu’elle n’assume pas ses formes et ne supporte plus le regard des autres. David, car il est la star du lycée, élève brillant et champion de basket et que la peur des préjugés l’empêche de toucher des doigts son rêve : devenir danseur classique.

Un concours bouleverse un jour leur quotidien en leur offrant la possibilité de faire un stage chez un très grand chorégraphe. Dès lors que choisir : préserver les apparences ou se mettre à nu ? Et si cette opportunité rare leur permettait de faire tomber les tabous ?

Mon avis

Nos rêves envolés c’est une très belle histoire qui est pleine de sens et qui soulève des sujets très délicats et pourtant si important.

D’une part, Serena: une jeune fille atteinte d’un syndrome encore trop peu connu, le SOPK. Elle subit les changements que son syndrome inflige à son corps.

D’autre part, David: un jeune homme bien trop occupé à soigner les illusions qu’a révéler son « vrai lui » au grand jour.

Nos deux protagonistes ont une passion: la danse. Et leurs préoccupations ne leur permettent pas de vivre pleinement leur passion. Il faudrait un événement pour que tout change: la possibilité de réaliser un stage leur ouvrant de nombreuses portes dans le milieu professionnel de la danse.

C’est un roman qui m’a beaucoup touché et qui m’a énormément parlé. J’ai passé un agréable moment, je n’ai pas vu le temps défiler au fur et à mesure que les mots défilaient.

Ce roman s’adresse à un public assez jeune, pour les adolescents / jeune adulte et je pense que c’est absolument bien amené pour toucher ce type de public. L’autrice aborde des sujets / des situations qui sont vraiment communes à cet âge là et il est nécessaire de les banaliser.

J’ai vraiment apprécié tant la plume de Déborah et sa fluidité, les chapitres courts sont un véritable plus. Ça se lit vraiment tout seul, d’autant plus que c’est un format relativement court et portent bien complet.

C’est un sans faute à mon sens, et il trouvera vraiment sa place dans les mains d’un adolescent en quête d’identité et d’acceptation de soi même.