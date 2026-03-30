Raiders

Auteurs Daniel Freedman

Crom Nombre de pages 112 Date de parution 01/04/2026 Editeur Les Humanoïdes Associés Prix 19.95€ Acheter Amazon

Résumé

Marken et Maron, deux frères inséparables, vivent dans un monde dirigé par une famille royale corrompue et habité d’innombrables dangers fantastiques. Ils survivent en pillant des donjons gardés par d’infâmes créatures et font partie d’un ordre d’aventuriers d’élite : les Raiders. Mais au moment où Marken décide de déposer les armes et de mettre un terme à sa vie de guerrier, Maron, lui, a d’autres projets.



Des trésors maudits, deux frères guerriers et une tyrannie à bout de souffle, que faut-il de plus pour ébranler un monde tout entier ?

Ce que j’en pense

Avant leur coopération sur la (chouette) série Birdking, également éditée chez Les Humanoïdes Associés, Freedman et Crom avaient déjà travaillé ensemble sur Raiders. Ce comics avait été publié mais à un petit tirage et Les Humanoïdes Associés ont décidé de le rééditer dans un nouveau format, plus grand et cartonné !

Marken et Maron sont deux frères et font partie d’un ordre d’aventurier, les … Raiders ! Ces derniers sont spécialisés dans le pillage de donjons et l’extermination des monstres. Marken, le grand frère, veut prendre sa retraite mais Maron veut poursuivre l’aventure et enfin graver son nom dans la légende des Raiders. Tout ne va évidemment pas se passer comme prévu …

C’est un récit de fantasy assez classique qui est proposé mais il est efficace : des personnages peu nombreux mais bien caractérisés, des enjeux simples mais qui embarquent le lecteur ! Le tout se dévoile à travers plusieurs points de vue et les surprises scénaristiques sont tout de même au rendez-vous !

Avec Crom au dessin, il faut également s’attendre à une belle dose de violence. Le récit fait ainsi la part belle aux scènes d’action auxquelles le style de Crom offre une belle lisibilité et quelques moments marquants !

Appréciant plutôt bien la série Birdking, j’avais quelques attentes sur Raiders. Et bien, j’ai beaucoup apprécié cette découverte de Raiders et de son univers ! Le récit de 112 pages donne envie d’en voir plus dans cet univers mais il faudra migrer vers Birdking pour voir le duo s’exprimer sur un récit plus long !

Merci aux éditions Les Humanoïdes Associés et à #NetGalleyFrance pour la lecture !