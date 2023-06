Mois de juin rime avec été, mais celui-ci rime également avec la célébration du mois des fiertés. Ainsi, c’est l’occasion pour nous de mettre en lumière une petite sélection de livre célébrant la communauté LGBTQIA+.

Felix ever after de Kacen Callender – Trans identité

Felix cumule les étiquettes –; noir, queer, trans –; mais son identité reste trouble. Comment avancer dans la vie quand on n’arrive pas même à savoir qui l’on est ?

Alors qu’il lutte pour s’affirmer, le jeune homme va devoir faire face aux critiques et aux jalousies. Mais dans l’épreuve vont éclore les plus grandes amitiés… et la plus belle des histoires d’amour.

Mes objectifs gays de Jason June – Relation homme/homme

Rencontrer un autre jeune gay. Tomber amoureux d’un mec. Perdre. Mon. Pucelage !

Jay Collier est certain d’être une anomalie statistique. En tant que seul jeune gay de sa petite ville rurale, il doit supporter les histoires interminables de ses amis sur leurs relations hétérosexuelles.

Il se prend alors à rêver de ses premières fois en les compilant dans une liste de choses à réaliser : la to-do list de Jay. Mais à mesure qu’il raye des éléments de sa liste, il va se retrouver tiraillé entre son cœur et ses hormones, ses anciens et ses nouveaux amis… car après tout, la vie et l’amour ne se déroulent jamais comme prévu !

The Black Flamingo de Dean Atta – Drag queen

Alors qu’il s’interroge sur son identité, Michael écrit des poèmes dans un carnet dont il nous livre certaines pages. Elles se mêlent à un récit dans lequel il nous laisse entrevoir ses moments de vie, de doute, de douleur et de joie, depuis sa première Barbie à l’école primaire jusqu’à sa première expérience amoureuse à l’université. Peu à peu, on assiste à l’éclosion d’une écriture humaine et sensible. Avec la délicatesse d’un poète, la musicalité d’un chanteur, la passion d’un acteur – tout le talent d’un Drag Artist – Michael crie au monde : vous seul avez le pouvoir de décider qui vous êtes !

Nos larmes sous la mer de Jo Riley-Black – Romance saphique ( femme/femme )

Cela fait un an que Linda essaie de faire son deuil. La mort de Margot a bouleversé sa vie. Elle aurait dû lui révéler ses sentiments amoureux avant qu’il ne soit trop tard.

Mais sous le soleil de la Méditerranée, rien n’est perdu. Entourée de nouveaux amis, de sa famille et des chevaux qu’elle aime tant, Linda va lentement retrouver goût à la vie, suivre ses rêves, chasser les spectres et les angoisses.

Car désormais, il y a Yenny, la belle et fière Yenny, et cela change tout. Linda ne veut pas attendre pour vivre leur grande histoire d’amour au grand jour.

Heartstopper de Alise Oseman – Quête d’identité sexuelle

Ceci est l’histoire de deux lycéens. Nick, le rugbyman au sourire solaire. Charlie, le musicien au cœur solitaire. Parce qu’ils évoluent dans des cercles différents, parce qu’ils n’ont pas le même caractère, leur amitié n’était pas gagnée.

Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux. Même s’il sait que Nick aime les filles. Même s’il sait qu’il n’a aucune chance. Alors, pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence…