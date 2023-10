Granna est un éditeur polonais que l’on rencontre (trop) peu sur nos tables de jeu. Grâce au distributeur Abi Games, nous avons néanmoins pu mettre la main sur un exemplaire de Spacecraft. Une collecte de débris et quelques coups de marteau plus tard, nous étions prêts à décoller vers les étoiles. Venez, on vous raconte…

En quittant la décharge du coin, votre nez retroussé par l’odeur s’accompagne d’un sourire satisfait. De la tôle rouillée, une batterie arrachée à une voiture télécommandée à laquelle il manquait trois roues, un morceau de scotch glané sur un parasol rafistolé, … la récolte du jour ne fut pas si mauvaise. Déjà, votre cerveau brillant (dérangé mais brillant) se met à imaginer comment transformer ces pièces en carlingue ou en réacteur de fusée. Car oui, tout l’enjeu est là : remporter cet audacieux pari en étant le premier à envoyer une fusée faite de brics et de brocs dans l’espace !

Tuto brico du jour : la fusée !

Dans Spacecraft, les joueurs vont donc incarner des savants fous bien déterminés à construire des fusées fonctionnelles. Pour cela, ils vont principalement aller fouiner dans la décharge pour collecter des débris qu’ils pourront par la suite transformer en modules. Le but : bâtir une fusée aussi fonctionnelle que farfelue qui respectera le plan établi en début de partie. Mais ce n’est pas tout. L’idéal serait aussi de rafler un maximum de cartes Projet au passage.

Mais c’est un puzzle ta fusée ! T’es sûr qu’elle va voler ?

Dans les faits, Spacecraft est un jeu familial qui va beaucoup s’apparenter à une course aux objectifs. Bien sûr, chacun aura son objectif personnel à valider mais les cartes Projet étant communes – en plus d’être de généreuses pourvoyeuses de points – c’est surtout celles-là que les joueurs se disputeront. Et le cœur de cette bataille rangée sera la décharge où des positionnements stratégiques pourraient bien priver vos adversaires des pièces qu’ils convoitent. Et puisqu’on parle de stratégie, il est à noter que le jeu propose un mode avancé qui permettra aux joueurs de définir eux-mêmes la valeur en points de chaque module. Autant vous dire que vous essaierez de maximiser vos profits tout en diminuant (parfois drastiquement) ceux des autres !

Sans tout à fait renouveler le genre, Spacecraft n’en reste pas moins un jeu rafraichissant. Son thème est séduisant et son matériel l’est encore plus. Très vite, on prend un certain plaisir à assembler des bouts de fusée en mode puzzle et on se surprend à chercher à assembler une fusée qui ne serait pas seulement la meilleure candidate pour la victoire finale mais aussi un fier fleuron de l’aérospatiale débristique !

La vidéo règles du distributeur Abi Games

Spacecraft, un jeu de Michał Gryń, illustré par Piotr Sokołowski, édité par Granna en version française et par Abi Games en français.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 45 minutes

