Issu de la série Compass Series, Tempête du Sud est le premier volume d’une série de 4 livres. Récemment sortie au format poche, Hugo Publishing nous permet de redécouvrir cette romance contemporaine.

Résumé du livre.

Même un mouton noir peut avoir besoin d’un ami…

Je voulais tout simplement m’enfuir. Jamais je ne me serais attendue à lui tomber dans les bras… Laissant derrière moi un mariage sans amour, je partis m’installer dans une petite ville du Sud, avec l’intention de prendre un nouveau départ. C’était compter sans l’attraction inattendue qu’allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu’il était perturbé. Froid. Un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jax, c’était cet éclat lumineux dans son regard, ses élans de gentillesse, la façon qu’il avait de me faire sourire et même rire. Patient devant mes accès de tristesse, il approcha mes cicatrices avec douceur.

Il fut le calme opposé à ma tempête.

Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous primes conscience que les histoires d’amour ne se terminaient pas toujours comme nous l’espérions.

Parfois vous vous retrouvez seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête.

Mon avis.

Par où commencer…. Ce roman est un de mes coups de coeur 2023, j’ai ressenti énormément d’émotions et ai été fortement bouleversée du début à la fin.

L’histoire d’amour qui se tisse entre les deux personnages est intense et bouleversante. Brittainy décrit avec sensibilité les émotions et les rencontres qui transforment leur relation. On ressent la puissance de l’attraction qui les unit, mais également les obstacles qu’ils doivent surmonter lorsque leurs passés respectifs refont surface. Les cicatrices émotionnelles et les dégâts causés par la tempête de la vie les confrontent à des choix difficiles et à des décisions qui pourraient mettre en péril leur amour naissant.

La plume de l’autrice est captivante et empreinte d’une grande tendresse. Les descriptions sont évocatrices, cela m’a permis de ressentir les émotions des personnages et de m’immerger dans leur univers, dans leur difficulté ainsi que dans leur émotions. Les moments de douceur et de vulnérabilité sont juxtaposés aux moments de tension et de conflit, créant ainsi un équilibre subtil.

Les personnages principaux, Kennedy et Jax, sont profondément humains et complexes, le double point de vue permet vraiment de s’immiscer dans chaque de leur pensée et permet une véritable contextualisation. Leurs forces et leurs faiblesses les rendent authentiques et faciles à s’attacher. On ne peut s’empêcher de se plonger dans leur histoire, de compatir à leurs douleurs et de vibrer avec eux à chaque moment de bonheur.