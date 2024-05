COWABUNGA ! Si ce cri ne vous est pas étranger, alors vous savez qu’il va être question des Tortues Ninja.

Les rues de New York sont de nouveau le théâtre d’une lutte acharnée entre les célèbres tortues et leurs ennemis jurés dans Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade : Wrath of the Mutants. Alors pensez à bien vous échauffer avant de vous lancer dans la bataille !

Nostalgie

Pour tous les anciens, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants est un beat’em all qui ramène les joueurs à l’époque des jeux d’arcade classiques.

Basé sur le jeu d’arcade de 2007 Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, ce titre propose aux joueurs de choisir parmi les quatre héros emblématiques que sont Michelangelo, Leonardo, Raphael et Donatello. Le but du jeu sera de se frayer un chemin à travers les nombreux ennemis pour finalement combattre l’ennemi de toujours : Shredder.

TMNT Arcade se décompose de 6 niveaux variés inspirés du dessin animé de la fin des années 80. On retrouve des lieux emblématiques, comme New York City, les égouts ou encore la dimension X, qui offrent chacun des ennemis et décors variés qui leur sont propres.

Les graphismes, tout en restant fidèles à l’esthétique cartoon originale, bénéficient d’une mise à jour pour exploiter la puissance de la PS5, offrant des textures plus riches et des animations plus fluides.

La bande sonore est un élément clé qui contribue à l’expérience globale. Les compositions musicales, inspirées des thèmes classiques de la franchise, sont modernisées pour tirer parti de la technologie audio de la PS5. Tout cela renforce le sentiment d’immersion dans cet univers.

Tout ça pour ça ?

6 niveaux c’est bien, mais qu’est ce que c’est court ! En effet, on peut s’attendre à avoir des niveaux plutôt longs vu leur faible nombre. Que nenni ! Vous pouvez boucler l’entièreté du jeu sans vous presser… en 1h !!! Ici, ce fut la grosse déception tant le jeu est intéressant en reprenant des mécanismes d’anciens jeux remis au goût du jour.

NY City

C’est un pur JV que l’on pourrait retrouver dans une borne d’arcade d’un café… oui je ne suis plus si jeune que ça je vous l’accorde.

En parallèle, le choix de la tortue que vous souhaitez incarner a son importance. Chacune aura son propre coup spécial avec sa manière de jouer et c’est très agréable. Tout comme la possibilité d’envoyer son adversaire vers l’écran.

Toutefois, TMNT devient bien vite répétitif malgré le changement de personnage et d’opposant.

Quoiqu’il en soit on reste sur sa faim et on est limite frustré par ce délai de jeu si court.

Cependant, l’avenir de Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade : Wrath of the Mutants semble prometteur. Avec des mises à jour potentielles et des extensions, il y a une opportunité pour les développeurs de répondre aux critiques et d’enrichir le jeu.

En conclusion, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade : Wrath of the Mutants est un jeu qui surfe sur une certaine nostalgie : il célèbre le passé en offrant un nouveau volet aux fans et en rendant hommage aux anciennes bornes d’arcade. Il offre une expérience de jeu solide et divertissante, tout en laissant entrevoir des possibilités d’expansion et d’amélioration. Pour les fans des tortues ninja et les amateurs de jeux d’arcade, c’est une aventure réjouissante à ne pas manquer malgré son temps de jeu très réduit.

Si vous recherchez un jeu d’action rétro qui vous fera revivre votre enfance, TMNT est un excellent choix.

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé