J’ai un gros faible pour la série Two Point. Gamin, j’adorais Theme Hospital, et retrouver son héritage dans Two Point Hospital avait forcément quelque chose de réjouissant. Mais mes souvenirs de gestion ne se limitent pas aux patients à tête d’ampoule : Theme Park World, RollerCoaster Tycoon et leurs montagnes russes occupent aussi une belle place dans mon cœur. Autant dire qu’Attractions et Reliques, le nouveau DLC de Two Point Museum, avait de solides arguments pour m’intéresser.

Ce qui m’a surpris, c’est surtout l’ampleur du changement de proposition. Quelques manèges historiques à exposer dans un musée ? Pourquoi pas. Mais ici, il est question de construire un véritable parc d’attractions. Et même si je suis complètement client, les deux ne répondent pas tout à fait à la même envie.

Le musée prend des allures de fête foraine

Direction le Parc Riquetti, un ancien parc à remettre sur pied dans une nouvelle campagne cinq étoiles. Les experts forains rejoignent votre personnel et partent en expédition pour récupérer des plans d’attractions, avant d’assurer leur construction, leur entretien et leurs améliorations.

Les manèges prêts à installer apportent rapidement une autre allure aux lieux. Il faut leur trouver une place, aménager leurs files d’attente et organiser les services autour. Des mascottes peuvent également divertir les visiteurs. Le mélange avec les collections du musée est improbable, mais il colle bien au joyeux bazar de Two Point.

La grande nouveauté reste la construction de montagnes russes. Hauteur, inclinaison, virages, traction et freinage : vous pouvez façonner vos parcours, avec un équilibre à trouver entre sensations fortes et nausées. Les visiteurs n’ont pas tous les mêmes attentes, et multiplier les secousses n’est donc pas forcément la meilleure idée.

Les attractions introduisent aussi une autre logique économique : elles vendent des tickets, dont vous ajustez le prix, plutôt que de compter sur les dons. Leur qualité et leurs améliorations deviennent ainsi des leviers de rentabilité.

Deux envies de gestion dans un même jeu

Sur le papier, cette extension a donc beaucoup pour me plaire. Elle apporte davantage qu’une nouvelle collection et ouvre des possibilités amusantes pour l’aménagement. Mais elle change aussi le centre de gravité de Museum : concevoir une exposition et dessiner un grand huit sont deux plaisirs assez différents.

Le cadre du jeu impose d’ailleurs certaines limites. Les outils de construction restent moins poussés que dans un titre entièrement consacré aux parcs, tandis que les expéditions conservent leur fonctionnement habituel. Une fois les principales attractions découvertes, la recherche de plans améliorés peut devenir répétitive.

Difficile, alors, de ne pas se poser la question : ce DLC serait-il un terrain d’expérimentation pour un futur Two Point consacré aux parcs d’attractions ? Rien ne le confirme, mais l’idée vient naturellement tant ces mécaniques semblent pouvoir nourrir un épisode à part entière.

Attractions et Reliques constitue une proposition séduisante pour prolonger Museum, avec un mélange qui peut aussi surprendre ceux venus avant tout jouer les conservateurs. De mon côté, il réveille surtout une envie : voir le studio développer un véritable Two Point Park. Là, vous auriez toute mon attention.