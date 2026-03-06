Laysara: Summit Kingdom est un jeu de gestion / city-builder sorti en début d’année 2026 et développé par le studio polonais Quite OK Games. Il est disponible sur toutes les plateformes et est traduit en français !

A la tête du peuple de Laysara, vous allez devoir l’aider à survivre en colonisant de nouveaux espaces situés dans des montagnes inspirées de l’Himalaya. Votre rôle va être ainsi de bâtir un espace de vie viable et douillet pour votre peuple tout en luttant contre les dangers de la montagne : avalanche, chute de neige, … De la construction de maisons à l’approvisionnement en vivre de premières nécessités, en passant par un élèvement spirituel, votre travail ne sera pas simple !

Heureusement, une campagne sous forme de tutoriel permet de prendre en main les différentes composantes de votre mission. Vous allez ainsi apprendre à travers des missions bien guidées comment subvenir aux besoins de votre peuple et comment le développer tout en prenant soin de votre économie !

Vous allez ainsi commencer à installer des travailleurs et des yaks pour réaliser vos premières cultures, pour ensuite enchaîner sur un quartier d’artisan puis sur des moines. Le tout en devant maîtriser les routes commerciales entre vos différentes zones pour être sûr que tout le monde ait suffisamment de ressources pour remplir les jauges de besoin. Oubliez une quantité de miel pour vos artisans et vous devrez payer une somme à chaque habitant pour compenser le manque de confort ! C’est donc une course infinie entre l’évolution de vos habitants, vos capacités de production et votre trésorerie qui s’engage !

Une fois la campagne achevée, et si vous trouvez le jeu trop simple, Laysara: Summit Kingdom vous propose plusieurs défis à la difficulté variable qui vont mettre à rude épreuve vos capacités de maire des montagnes ! Avec le mode sandbox, vous allez également pouvoir vous amuser longtemps à développer des cités himalayennes !

L’ambiance montagnarde apporte un côté très chill au jeu. On est pas oppressé comme dans Frostpunk par exemple et on peut prendre le temps d’observer tranquillement notre peuple s’agrandir. Graphiquement, c’est plutôt agréable et coloré même si un peu répétitif.

Là où le bât blesse sur console, c’est dans la maniabilité. Si la plupart des menus sont bien adaptés (menu circulaire, navigation avec L1/R1, …), c’est au moment de positionner les constructions sur la map que ça se complique. La manette manque de précision et je me suis pas mal de fois retrouvé à galérer pour juste poser une portion de route. Rien de bloquant mais un peu frustrant sur la durée !

Laysara: Summit Kingdom est un bon jeu de gestion. Sous son ambiance chill se cache pas mal d’optimisation et de réflexion pour arriver à bien développer sa ville et faire survivre son peuple ! Le seul défaut que j’ai vraiment rencontré est la maniabilité manette pas très précise !