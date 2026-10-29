J’avais vaguement prévu de profiter de novembre pour avancer dans mes jeux en retard. Puis j’ai regardé le calendrier. Entre GTA VI, Zelda et Football Manager qui revient réclamer mes soirées, on va plutôt essayer de limiter les dégâts.

Le rendez-vous entouré quinze fois, c’est évidemment GTA VI, attendu le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Direction Vice City et l’État de Leonida, avec Jason et Lucia pour nous embarquer dans leurs affaires. Difficile d’imaginer une sortie plus encombrante pour notre temps libre. Ma pile de jeux à terminer vient de comprendre qu’elle allait passer l’hiver toute seule.

Mais Link dégaine avant Rockstar : The Legend of Zelda: Ocarina of Time arrive le 5 novembre sur Switch 2. Le classique Nintendo 64 revient dans un remake avec une présentation retravaillée et un gameplay modernisé. De quoi réunir ceux qui connaissent Hyrule par cœur et ceux qui se demandent pourquoi les autres deviennent tout émus au son d’un ocarina.

La Switch 2 fait le plein

La console s’offre aussi une belle tournée de rattrapage. Guardians of the Galaxy: Encore Edition, le 5 novembre, pourrait enfin élargir le public d’une aventure solo qui mérite tellement mieux que sa carrière commerciale. Ses bras cassés attachants et ses dialogues savoureux valent vraiment le détour.

Même jour, Stellar Blade Complete Edition vient muscler le programme : notre test de la version PS5 vous donnera déjà une idée du voyage. Puis, le 12, arrivent Metaphor: ReFantazio, dont on vous a aussi présenté l’adaptation en manga, et Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori. Après notre enthousiasme pour Pikmin 3 Deluxe, difficile de bouder ces petites créatures.

Harold Halibut complète cette journée avec son aventure narrative et ses décors fabriqués à la main puis numérisés. Franchement, il y a de quoi faire.

Strasbourg et quelques autres gouffres temporels

Football Manager 27 sort le 10 novembre. Je vais encore me buter pour essayer de ramener la coupe à la maison avec le Racing Club de Strasbourg. Une obsession qui ne date pas d’hier : on poursuivait déjà cet objectif sur FM2021. « Juste un dernier match », une défaite incompréhensible, puis trois heures supplémentaires pour réparer cette injustice.

Le même jour, Warhammer Survivors risque de récupérer les miettes de mon emploi du temps. Après avoir saigné Vampire Survivors, également testé sur Conso-Mag, forcément, je suis curieux. C’est un jeu autonome développé par Auroch Digital en partenariat avec poncle, les créateurs de Vampire Survivors. Hordes, évolutions d’armes et combinaisons débarquent dans les univers Warhammer 40,000 et Age of Sigmar. Ça sent les bonnes résolutions qui explosent.

Theos: Cities of Myth, le 4 novembre sur PC, nous proposera plutôt de bâtir une cité grecque. Et pour varier : énigmes coopératives avec Escape Academy 2, exploration avec Nocturnal 2, nostalgie à quatre avec Shrek 2 Remastered, royaumes et combinaisons dans 9 Kings, ou coordination approximative entre amis sur SONIC PICO PARK.

Côté prolongations, BALL x PIT: Risen Ballbylon apporte son extension le 12 novembre, accessible après avoir terminé le jeu de base. Two Point Hospital: Full Health Collection arrive en boîte le 6 sur PS5 et Switch 2 : le jeu et ses extensions réunis, déjà disponibles en numérique. On avait beaucoup apprécié son précédent passage sur Switch. Une nouvelle occasion de gérer des catastrophes hospitalières depuis son canapé.

Le calendrier de notre sélection — novembre 2026