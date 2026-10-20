Il suffit parfois d’une photo de train traversant un paysage incroyable pour avoir envie de boucler sa valise. Avec Les plus beaux voyages en train à travers l’Europe, de Brigitte Valotto, autant vous dire que les occasions ne manquent pas. Après les escapades proposées dans Les plus beaux itinéraires pour découvrir la France, Larousse nous invite cette fois à nous installer côté fenêtre. Et j’avoue que cette façon de voyager me parle beaucoup.

Le voyage commence bien avant l’arrivée

Le premier plaisir, ici encore, est visuel. Les images de trains serpentant dans des décors magnifiques donnent franchement envie de monter à bord. Wagons d’époque, lignes de montagne, trajets au fil de l’eau : le livre rappelle à quel point le train peut faire partie intégrante des vacances. On ne cherche plus seulement comment rejoindre une destination ; on choisit aussi ce qu’on a envie de voir en chemin.

Près de 100 itinéraires sont ainsi présentés, entre la France et le reste de l’Europe. De quoi découvrir des lignes auxquelles on n’aurait pas forcément pensé, mais aussi retrouver quelques noms qui font déjà travailler l’imagination.

J’ai d’ailleurs pris plaisir à croiser des trajets que j’ai eu l’occasion d’emprunter : le Cinque Terre Express, l’Eurostar sous la Manche ou encore le Mont-Blanc Express. Trois expériences très différentes, qui montrent bien la variété des voyages possibles sur les rails. Retrouver ces lignes au fil des pages apporte forcément un petit plaisir supplémentaire. On regarde les photos autrement quand elles évoquent déjà quelques souvenirs.

Et puis il y a les voyages qui restent sur la liste des envies. De mon côté, l’Orient-Express, un Paris-Milan ou le Transsibérien ont encore de sérieux arguments pour me faire rêver. Rien que leurs noms, et je suis déjà un peu ailleurs.

De belles images, mais aussi de quoi se projeter

À l’inverse du livre consacré aux itinéraires en France, que j’ai surtout apprécié comme une source d’inspiration, celui-ci me donne davantage l’impression de pouvoir amorcer un vrai projet de voyage. Quelques anecdotes et une poignée de détails pratiques accompagnent la découverte des lignes : suffisamment pour nourrir la curiosité et commencer à se projeter.

Peut-être est-ce simplement mon biais de lecteur. Je m’imagine plus facilement choisir un trajet ferroviaire après avoir tourné quelques pages que préparer une randonnée à partir d’un beau livre. Toujours est-il qu’ici, je passe assez naturellement du « c’est beau » au « tiens, comment pourrait-on faire ça ? ».

Il restera évidemment à regarder les modalités du voyage envisagé, mais l’envie et la première idée sont là. Et c’est déjà beaucoup.

Proposé à 24,99 €, ce très chouette ouvrage fera plaisir aux amateurs de trains comme à ceux qui cherchent une autre façon de découvrir l’Europe. Avec un petit risque tout de même : refermer le livre et ouvrir immédiatement un onglet pour regarder les billets.

Merci aux éditions Larousse pour l’envoi du livre !

Fiche récap