Suite de L’OVNI proposé par le studio Acquire quelques années plus tôt, Octopath Traveler premier du nom se dote finalement d’une suite, et devient par la même occasion une série à part entière. La qualité est-elle toujours au rendez-vous ? Le premier opus a en effet marqué la sphère des joueurs de JRPG de par son retour aux bases du genre : sprites 2D, combats strictement au tour par tour, intrigues longues.. Tout cela dans un emballage moderne. Le but est en effet de nous proposer une expérience proche des jeux de rôle d’antan tout en essayant de mettre de côté les défauts inhérents au genre (farming, manque d’indication).



Pour ce qui est de cette suite, le studio n’a pas cherché à innover et a repris la formule qui a marché lors de l’épisode précédent. Nous voilà donc au cœur du continent fictif dans lequel se déroulent 8 histoires distinctes, vécues à travers les yeux d’autant de personnages différents qui se joindront à notre équipe au fil de notre exploration.



Les innovations par rapport au premier opus se comptent sur les doigts d’une main mais sont les bienvenues : système d’énergie pour utiliser un pouvoir spécial spécifique à chaque personnage, quelques ajouts pratiques voir essentiels dans un jeu de ce type en 2023 (vitesse x2 dans les cinématiques et dans les combats par exemples)… autant d’ajouts qui viennent améliorer l’expérience proposée par le premier jeu de la série.

Au niveau de l’écriture, on sent qu’on est un cran au-dessus des histoires proposées dans l’opus précèdent, avec plus de mises en scène et des décors bien plus fouillées et contenants beaucoup plus de NPC avec lesquels interagir.



Autre nouveauté notable, la présence d’un cycle jour nuit qui n’est pas là que pour l’immersion. Il est, en effet, possible de passer de l’un l’autre par la simple pression d’une touche, ce qui permet l’utilisation de compétences spécifiques à la nuit : la voleuse deviendra par exemple une tueuse tandis que le marchand pourra soudoyer les personnages non-joueurs en échange d’informations importantes. C’est un ajout honorable qui – sans spoiler – s’intègre plutôt bien au thème principal qui se retrouve dans chacune des huit histoires.



Octopath traveler 2 est donc selon moi à la hauteur de la série, et propose de vrais ajouts qui légitiment la sortie d’un deuxième opus, bien que les développeurs aient été obligés de réutiliser un certain nombre d’éléments déjà proposés dans le premier jeu.