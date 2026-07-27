Entre modernisation et nostalgie

Test réalisé sur une version presse du jeu, fournie avant la sortie officielle. Test de la version PC par Ange n0ir, et version PS5 par Ombr6.

Jeu terminé en 50 heures en faisant une part importante du contenu annexe, mais pas tout.

Configuration de test :



AMD Ryzen 7 7800X3D

RX 9070 XT

32 GB RAM

Jeu installé sur un SSD (fortement recommandé)

Assassin’s Creed Black Flag a marqué toute une génération. Pour beaucoup, c’est l’épisode qui constitue l’apogée de la saga, du moins avec la formule originale (avant que la licence ne lorgne davantage vers le RPG en s’inspirant un peu plus de The Witcher 3).

Pourtant, relancer le jeu de 2013 aujourd’hui, surtout sur PC, s’apparente souvent à une galère, voire carrément à un naufrage. Problèmes de compatibilité avec les systèmes modernes, physique qui s’emballe, interface datée, framerate capricieux, crashs à répétition…

Avec Black Flag Resynced, Ubisoft entend faire une proposition qui redonne à son classique ses lettres de noblesse.

Hissez le pavillon noir, mais attendez-vous quand même à quelques grincements dans les cordages.

S’il y a bien un point sur lequel Resynced justifie son existence dès les premières secondes, c’est sa refonte graphique spectaculaire.

Le gap avec la version originale de 2013 est réel.

La mer est plus vraie que nature, les effets de lumière sont saisissants.

Les tempêtes sont terrifiantes de réalisme et les reflets du soleil couchant sur les Caraïbes décrochent la mâchoire.

Les visages des personnages sont plus détaillés que jamais et les animations ont aussi été retravaillées.

Les temps de chargement intempestifs entre la navigation en pleine mer et l’arrivée dans les grandes villes ont totalement disparu.

On accoste, on lâche la barre et on court sur les toits sans la moindre coupure. L’immersion y gagne énormément.

Testée sur 3 configurations différentes, dont une datant quasiment de l’époque du jeu original (i7 4790K, GTX 1080 et 16 GB RAM), Resynced s’en sort avec les honneurs.

Le jeu est très bien optimisé. Attention toutefois : comme de nombreux jeux modernes, l’installation sur un SSD est quasiment obligatoire, sous peine de voir les temps de chargement considérablement allongés et leur nombre démultiplié, le jeu n’hésitant pas à freezer quelques secondes pour charger une zone en cours de visite.

Alors certes, les cinématiques ont souvent un petit effet de flou en arrière-plan, mais quel plaisir de redécouvrir Black Flag avec cette couche de modernité technique.

Malheureusement, c’est lorsqu’on sort les lames ou qu’on s’intéresse à la structure des missions que le vernis moderne commence un peu à craqueler.

Black Flag Resynced n’a pas osé faire entièrement table rase du passé, quitte à traîner ses vieux boulets. Le game design et la structure des missions font datés.

Malgré une caméra plus dynamique et des ennemis moins « attentistes », les combats restent désespérément trop faciles, même en difficulté maximale. Si nos adversaires ont moins tendance à nous regarder embrocher leurs alliés, ils ne sont pas particulièrement plus efficaces pour autant. Le joueur dispose toujours d’un arsenal qui casse complètement de nombreux systèmes de jeu. Les fléchettes de tout type permettent d’éliminer une ou plusieurs cibles sans effort, tandis que les bombes fumigènes offrent tout loisir de se débarrasser instantanément de plusieurs ennemis, sans que les autres ne puissent rien y faire.

Projeter un ennemi contre un élément du décor permet aussi de casser sa garde pour l’éliminer en un seul coup, tout comme une parade parfaite, dont le timing est assez généreux.

Le combo corde-fauchage est lui aussi très efficace pour se débarrasser d’une cible. En progressant dans l’aventure et en explorant, on débloque des armes et des babioles qui confèrent des effets passifs redoutables. Régénération de santé, possibilité de bloquer les attaques imparables ou de devenir insensible aux tirs ennemis : il y en a pour tous les goûts.

A l’image du Black Flag original, cette version Resynced n’offre pas vraiment de résistance.

En mer, toutefois, les affrontements sont plus compliqués, surtout si le Jackdaw n’a pas été suffisamment amélioré. La majorité de votre butin passera dans l’amélioration de votre navire, du moins au début. Le mode normal offre un challenge très correct, voire difficile, surtout si vous vous lancez dans les affrontements de navires légendaires et que toutes les améliorations ultimes ne sont pas encore en votre possession.

Concernant les missions, Resynced reprend exactement la structure du jeu original. Si les pirates de la première heure seront ravis de retrouver le jeu tel qu’ils l’avaient laissé, les nouveaux joueurs pourraient être quelque peu désorientés par un design d’un autre temps. La majorité des quêtes se résume à une boucle que la plupart des gros jeux actuels tentent de mieux camoufler.

On se rend à un point A. On écoute une conversation. On tue un ennemi ou on atteint un point B. On combat un groupe de gardes (dont la taille ne fait que grossir au fur et à mesure qu’on progresse dans le jeu). On se rend à un nouvel endroit. On suit une cinématique. La mission se termine et la suivante commence.

Les nouvelles quêtes d’officiers, intégrées pour l’occasion, souffrent de ce même problème et n’adoptent jamais une structure plus moderne. C’est dommage. De plus, leur traitement est très inégal. Certaines développent le personnage associé sur près d’une heure, alors que d’autres se contentent d’un gros quart d’heure.

L’histoire d’Edward Kenway, le personnage principal, reste une excellente aventure de flibustier, mais son traitement souffre du même syndrome. Resynced reprenant fidèlement l’intrigue originale, on sent que la narration n’a pas tout à fait les codes actuels. Tout va un peu trop vite. Le traitement des personnages secondaires (pourtant iconiques comme Barbe Noire ou Anne Bonny) fait un peu expédié, les ellipses temporelles s’enchaînant sans transition organique.

Concernant l’Animus, Ubisoft réalise enfin qu’il brisait le rythme du jeu original. Les séquences soporifiques à la première personne dans les bureaux d’Abstergo Entertainment dans le présent ont complètement disparu. Les éléments relatifs à l’Animus ont été remaniés pour que l’on reste concentré sur ce qui compte : la piraterie.

Il est possible de trouver des clés Animus en explorant et de découvrir des « failles » à des endroits bien précis en progressant dans l’histoire.

Les clés permettent de débloquer du contenu (tenues, armes, babioles, animaux de compagnie, skins pour le Jackdaw, etc.). Les failles permettent de vivre une version alternative des événements. Une sorte de « What if« . Ces séquences ne sont pas particulièrement intéressantes puisqu’elles placent le joueur sur un chemin tout tracé et plus rigide encore que l’aventure originale. Peu nombreuses et assez courtes, elles ont toutefois le mérite d’exister, de diversifier la proposition et d’offrir un point de vue différent sur les événements.

Concernant le monde ouvert, les Caraïbes de Resynced sont immenses, magnifiques… mais construites sur l’ancien modèle Ubisoft. La carte déborde d’icônes et d’activités annexes : fragments d’Animus, coffres enterrés, harponnage, contrats d’assassins… Le problème ? Ces activités souffrent d’un effet copier-coller flagrant d’une île à l’autre. Heureusement, la progression et l’évolution d’Edward (la quête de richesse, l’amélioration du Jackdaw pour attaquer des navires de guerre de plus en plus gros) restent assez addictives. On n’oublie jamais qu’on est dans un jeu, mais on se surprend à nettoyer la carte simplement pour le plaisir de voir son navire devenir une forteresse flottante.

Au niveau des choses qui fâchent, on trouve la boutique habituelle, accessible depuis les menus du jeu : packs de tenues, d’armes et de babioles, skins pour le Jackdaw, mais aussi de quoi accélérer sa progression avec des trésors directement débloqués. Rien d’indispensable, heureusement. Beaucoup d’esthétique, mais pas seulement : les armes et babioles ayant des propriétés passives uniques, il y a de quoi faire grincer des dents lorsque ces bonus sont intéressants et sans alternatives « gratuites » dans le jeu.

Et sur PS5 ?

Black Flag était le titre passerelle entre la PS3 et la PS4, le premier Assassin’s Creed « next gen » même si tout n’était pas une révolution techniquement parlant. Le titre proposait également un renouveau côté histoire, avec la fin de l’arc Desmond dans Assassin’s Creed III. C’était également le déclin de l’histoire côté gameplay pour le « présent » et la sortie de l’Animus qu’on a jamais vraiment retrouvée depuis. Reste une excellente simulation navale et de piraterie comme il y en a rarement eu depuis. Même si elle n’est pas indispensable pour ceux qui l’ont déjà éprouvée il y a bientôt 13 ans de cela, cette version PS5 reste un petit bijou de remaster avec un jeu encore plus joli qu’à l’époque sur PS4, s’appuyant sur le moteur des derniers Assassin’s Creed, comme Shadows. Côté gameplay, on sent quand même le coup des années avec des mécanismes un poil vieillots, et les déplacements tirés d’Assassin’s Creed III. Reste le plaisir de se retrouver en mer, à faire moults batailles navales et abordages, et à récolter équipages et ressources pour améliorer notre navire.

Voici un aperçu de la première heure de jeu sur PS5:

Ainsi qu’un diaporama de captures d’écran :

En résumé

Assassin’s Creed Black Flag Resynced est un superbe paradoxe technologique. C’est un bijou d’une autre époque, brossé et poli, qui brille de nouveau de mille feux. Visuellement somptueux et débarrassé de ses temps de chargement comme de ses phases dans le présent, il offre un confort de jeu inégalé. Pourtant, on ne peut s’empêcher de voir son design d’une autre époque et quelques toiles d’araignée s’y accrocher.

Vous n’avez jamais joué à l’original ? C’est la version ultime, un voyage dépaysant et fun, à condition d’accepter une structure de mission, une narration et des activités copiée-collées qui ne font pas très modernes.



Vous êtes un fan nostalgique ? Le plaisir de redécouvrir ces panoramas sublimés est réel, mais vous pourriez vite pester contre la facilité des combats et la répétitivité des quêtes.

Les nouveautés existent, mais elles ne justifient pas forcément de replonger. À vous de voir.

En ce qui me concerne, cet épisode est une mise à niveau technique royale et plaisante. Mais, elle aurait mérité un peu plus d’audace dans ses mécaniques de jeu et une modernisation plus en profondeur.