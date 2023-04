Process Of Elimination est sorti en 2021 au Japon et le 14/04/2023 dans nos contrées ! C’est un visual novel édité par Nippon Ichi Software qui sort sur PS4 / Nintendo Switch ! Le jeu est uniquement disponible en anglais.

Le test du jeu a été réalisé sur PS4.

Attention, le test du jeu et les screenshots peuvent contenir des spoilers.

L’heure du serial killer

Le jeu démarre sur une scène où un tueur diffuse sur les ondes la vidéo de deux inconnus. Les spectateurs doivent voter pour celui qui sera tué. Très rapidement, les deux vont en fait se faire tuer. Et le tueur multipliera les crimes pour arriver à plus de 100 personnes mortes. Il sera appelé le Quartering Duke.

Vous incarnez Wato Hojo, un jeune lycéen qui va se faire recruter par un détective de la Detective Agency. Cette agence accueille les meilleurs détectives du Japon et a été réquisitionné pour mener l’enquête contre le Duke. En arrivant sur une île secrète (le repaire de l’agence), les événements vont s’accélérer et vous allez devoir faire équipe avec les détectives présents pour résoudre les différents mystères de l’histoire.

Chaque détective est très bien caractérisé que ce soit physiquement, avec des designs très réussis, ou dans la façon de s’exprimer. On sent que la traduction a fait un effort pour les différencier et mettre en avant leur style (chevaleresque, bourgeoise, …). Les décors quant à eux ne sont pas très diversifiés mais ça ne m’a pas plus dérangé que ça.

L’heure du visual Detective

En tant que Visual Novel, vous allez principalement lire des pages et des pages de dialogue entre les personnages. L’histoire est plutôt intéressante et les différents rebondissements fonctionnent assez bien. Il est à noter que pour une élite de détective, la plupart des détectives présents semblent très jeunes et assez peu doués. Contrairement à d’autres Visual Novels, vous n’aurez pas la possibilité de vous déplacer ou de changer de zone. Seul le scénario vous fera naviguer dans les différents environnements.

Le second pan de gameplay concerne l’investigation et la résolution des meurtres. Vous allez vous retrouvez sur un plateau à la Cluedo et devrez diriger les détectives dans les différentes zones pour récolter les indices, faire des analyses, …

Rien de compliqué si ce n’est que vous avez un temps limité. Et de temps en temps, certains obstacles vous obligeront à bien gérer votre équipe (présence de pièges mortel, un personnage qui vous chasse, …). Ces phases ne sont pas très longues mais sont assez plaisantes à faire et obligent à une (légère) réflexion.

Conclusion

Le jeu est assez court (une quinzaine d’heure pour le finir à 100% avec le platine) mais j’y ai passé un bon moment. Sans atteindre les sommets du genre, il est une bonne introduction vers des jeux un peu plus complexes (Danganronpa, Steins Gate, …).