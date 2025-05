Clash : Robot Detective est un jeu narratif à choix édité et développé par Drone Garden Studios.

Dans ce jeu, le scénario est au cœur du gameplay. Le but va être de faire des choix en fonction des situations que l’on va rencontrer au cours de l’histoire.

Concernant cette dernière, c’est un mélange entre science fiction et enquête policière dans une ambiance similaire à celle des films noirs des années 40. On se retrouve sur un bateau de croisière, dont le personnel est constitué de robots, pour des vacances mais ces dernières vont vite être perturbées par un malencontreux événement : un des croisiéristes est attaqué par un maître-nageur robot. Cet incident va éveiller notre curiosité et celle d’un détective étant, lui aussi, un robot. Ce dernier nous apprend que l’équipage a subi une attaque informatique et qu’il cherche le coupable. Il va donc nous demander de l’aider dans son enquête.

Nous allons ainsi devoir interroger plusieurs personnages, avec chacun leur propre caractère. Il faudra donc faire les bons choix de dialogues afin de tirer le meilleur parti de chaque interrogatoire. Il sera également important de gérer nos réponses, car elles détermineront l’opinion que nos interlocuteurs auront de nous, allant de bon flic à mauvais flic. Nous aurons aussi des points répartis en quatre catégories selon nos interactions : amical, compatissant, indifférent et hostile. Ils seront indiqués à côté des dialogues disponibles et détermineront, eux aussi, la vision que les autres auront de nous et notamment celle de Clash, le robot détective qui nous accompagne dans notre enquête. Ces caractéristiques auront une influence sur la fin que nous obtiendrons après avoir terminé le jeu.

Notre but sera ainsi d’élucider le mystère en découvrant qui se cache derrière cette fameuse attaque cybernétique.

Personnellement, j’ai trouvé l’histoire assez intéressante. L’ambiance est plutôt originale, il est assez rare de voir des jeux s’inspirant de l’atmosphère des films policiers des années 40 et le mélange avec le style cyberpunk apporté par les robots rend le tout très atypique. L’histoire donne envie de découvrir qui a commis le crime et nous pousse à continuer notre enquête. Malheureusement, c’est du côté des dialogues que le jeu pose problème : beaucoup de discussions sont longues et tournent en rond avant de nous donner l’information que l’on est venu chercher. Malgré les petites touches d’humour, on sent que les développeurs ont voulu augmenter la durée de vie du jeu au détriment de la qualité. Le gameplay se basant uniquement sur les dialogues et les choix que nous devons effectuer, il est difficile de tenir les joueurs en haleine pendant l’entièreté du jeu si ces derniers ne sont pas très captivants.

Je pense que Clash : Robot Detective est destiné aux joueurs habitués aux jeux de type “Visual Novel”, à savoir des jeux où le gameplay se base sur les dialogues et dans lesquels on retrouve un décor en arrière plan, un personnage fixe et une boîte de texte. Cependant, il aura, à mon sens, beaucoup plus de mal à captiver une audience plus large. D’autant plus que le jeu n’est pas disponible en français, il faudra donc bien comprendre l’anglais pour réussir à déchiffrer tous les éléments cités dans les dialogues car le vocabulaire utilisé est parfois technique ou inhabituel.

Conclusion : Un Visual Novel intéressant, mais pas pour tout le monde

Clash : Robot Detective est donc un bon Visual Novel qui saura satisfaire les fans du genre. L’histoire est intéressante et donne envie d’aller au bout. L’ambiance originale des films noirs des années 40 combinée au style cyberpunk des robots rend le tout agréable à suivre.

Malheureusement, il sera difficile de toucher un plus large public à cause des dialogues qui ralentissent grandement l’intrigue et étirent le jeu en dépit de la qualité. Le fait que la traduction en français ne soit pas disponible détache d’avantage de l’histoire pour les francophones ne comprenant pas bien l’anglais.

Clash : Robot Detective est ainsi un jeu agréable mais ne conviendra certainement pas à tout le monde. Pour ceux voulant, tout de même, tenter l’expérience, vous aurez l’occasion de découvrir un univers intéressant et une histoire prenante.