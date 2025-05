Jump the Track est un jeu narratif de type Visual Novel édité et développé par le studio Seed by Seed.

Une histoire prenante

Dans Jump the Track, nous incarnons Sam, un jeune qui a du mal à joindre les deux bouts et qui, pour vivre, enchaîne les petits boulots, sans grande conviction. Son rêve : devenir riche pour ne plus avoir à subir les difficultés de la vie. Pour cela il a essayé de monter des business à plusieurs reprises sans grand succès. Cependant, il persévère et espère qu’un jour, ses efforts finiront par payer.

Quand le jeu commence, on retrouve Sam dans un lavomatique. Il a été recruté par Pierre, un riche entrepreneur qui connaît Sam depuis que ce dernier est adolescent. La mission va être de faire la lessive de Pierre et notamment le nettoyage du nounours de sa fille auquel elle tient tant. Malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu et Sam, travaillant sur son autre business en attendant, un projet de vente d’écharpes, ne va pas remarquer le dysfonctionnement du sèche-linge qui a eu raison du doudou.

Consterné par les événements et étant déjà en retard à son rendez-vous à la fête foraine avec son ami Alex, Sam décide de s’y rendre pour se détendre. En arrivant là bas, il confie sa mésaventure à Alex et ce dernier lui explique que Pierre est connu pour ne pas faire de cadeaux aux personnes lui causant du tort mais qu’une tombola est organisée et que le premier lot est justement un nounours similaire à celui de la fille de Pierre. À partir de cette information, une chasse aux tickets de tombola commence, amenant avec elle son lot de péripéties.

Notre but, en tant que joueurs, va être d’aider Sam dans son périple pour réparer son erreur. S’enchaîne ainsi une succession d’événements auxquels Sam va être confronté. Ce dernier va devoir utiliser ses talents bien cachés ou bien s’improviser négociateur pour faire en sorte de mener à bien sa mission. Nous aurons alors la possibilité de choisir le ton employé par notre protagoniste pour s’exprimer auprès des différents interlocuteurs qu’il croisera sur sa route. Nous pouvons choisir la diplomatie pour trouver des compromis, user de notre charme pour flatter l’égo des gens ou encore l’agressivité pour aller droit au but sans faire attention aux conséquences. Tous ces choix auront des répercussions sur la suite de l’histoire et influenceront les événements tout au long de l’aventure.

En plus d’une histoire intéressante à suivre avec des thèmes profonds comme la lutte des classes, le jeu mise beaucoup sur l’humour dans les dialogues. En effet, dès le tutoriel, on nous explique que certains choix ne sont pas forcément les bons, mais amènent à des situations d’autant plus loufoques. Le jeu nous laisse ainsi la liberté de choisir entre la raison et la bêtise en ayant conscience que chaque joueur aura une aventure différente.

Le tout dans une ambiance qui allie le Cyberpunk et le Synthwave installée par un style graphique assumé, entre bande dessinée et art de rue. Une musique électro, accompagnée de sons d’ambiance, vient renforcer le côté “underground” instauré par la direction artistique. Les personnages suivent aussi cette dynamique grâce à leurs designs exacerbés reflétant chacune de leurs personnalités et rendant le jeu vivant. Cela vient contrebalancer la linéarité que l’on retrouve parfois dans les Visual Novel qui peut vite rendre le jeu ennuyeux. La qualité visuelle du jeu se ressent dès le menu principal, qui est très bien travaillé, tant au niveau de la fluidité que du Sound Effect. Une version française est également disponible, permettant ainsi à tous les francophones de pouvoir profiter du jeu sans soucis.

Un gameplay au service du scénario

Comme je le disais plus tôt, plusieurs choix dans les dialogues vont s’offrir à nous. Cependant, pour les débloquer, il faudra réussir des mini-jeux s’inspirant du pachinko, un jeu japonais similaire au flipper. Le principe est simple : tirer une balle depuis le haut et essayer de toucher les sphères souhaitées.

Dans Jump the Track, certaines de ces sphères sont d’une couleur différente et possèdent un symbole représentant le ton du dialogue correspondant. Les cases basiques sont ainsi bleues, les cases représentant la diplomatie sont vertes, celles de l’agressivité sont rouges, et ainsi de suite.

Il faudra viser les sphères correspondant au ton de dialogue souhaité afin de débloquer cette option et pouvoir l’utiliser ensuite. Ce système apporte une vraie originalité au gameplay, en nous forçant à réussir les épreuves pour éviter d’être limités aux choix standards. Notre réussite influencera donc l’histoire tout au long du jeu avec des challenges de plus en plus difficiles en fonction des situations.

J’ai personnellement trouvé cet aspect du jeu très intéressant : il apporte du dynamisme et de l’action en coupant les scènes de dialogue de façon cohérente et possède une réelle influence sur l’histoire. On pourrait craindre une certaine redondance, étant donné que le mini-jeu reste le même, mais chaque défi est différent et la forme créée par toutes les sphères reprend parfois même la situation en cours.

Des bonus sont aussi disponibles en touchant des sphères multicolores et se débloquent au fil de notre aventure lors de nos rencontres avec les différents personnages. Les bonus sont d’ailleurs en lien avec eux, que ce soit via leur personnalité ou bien leurs rôles dans le jeu.

Tout ceci fait de Jump the Track un jeu allant au-delà de Visual Novel classiques en apportant un gameplay, certes simple, mais ayant une réelle incidence sur l’histoire.

Conclusion : Un vent de fraîcheur pour les Visual Novel

Jump the Track nous propose une expérience se concentrant sur l’histoire, dans un genre Visual Novel en y apportant une originalité certaine. La direction artistique ainsi que le gameplay font briller le jeu tant par leur qualité que par le renouveau qu’ils apportent.

J’ai rarement été aussi captivé par un jeu comme celui-ci et je le recommande vivement à tous les fans du genre et à ceux qui voudraient le découvrir.