Une fois n’est pas coutume, on à parfois envie de sortir de notre zone de confort, et d’aller titiller une catégorie de jeux vidéo qui ne nous attirait pas spécialement, avec parfois un titre qui pourrait sembler sortir du lot. Until Then est de ceux la, un Visual Novel somme toute classique dans sa présentation, mais qui pourrait cependant peut être nous surprendre. Laissons nous donc tenter.

Développé par le studio indépendant Polychroma Games, Until Then est sorti sur plusieurs plateformes, PC, Nintendo Switch et PS5. Nous nous attardons sur la version PS5 pour ce test.

A peine le titre démarré, qu’un avertissement apparait à l’écran. Autant vous dire qu’il va falloir probablement s’accrocher au vu des thématiques abordées.

Et puis commence le jeu, où l’on découvre la chambre de Mark, protagoniste principal de l’histoire. Il va falloir par commencer à le réveiller en insistant lourdement sur le réveil.

Et c’est la qu’on découvre rapidement le moteur du jeu. Avec des déplacements latéraux sur un décor qui scrolle et qui joue entre des éléments en 3D et des sprites en 2d et pixelart, on gérera la partie déplacement de notre personnage dans certains passages du titre. Mais la où la magie opère, c’est sur les cinématiques entre les phases de déplacements, qui passe parfois avec nos personnages réduit au minimum de pixel, mais reconnaissable au premier coup d’œil, à d’autres scènes carrément en format animation d’une qualité et de finesse sur les détails. Aidant à plonger dans le récit, le mélange de technique rend l’histoire plus immersive, avec les moments plus ou moins importants qui s’adaptent aux différents visuels du titre.

Côté gameplay, on est évidement dans un Visual Novel, et ne doit pas s’attendre à des phases de jeux très poussées. Le titre propose cependant des interactions avec le décor ainsi que des mini-jeux au fil de l’histoire, qui ne sont pas toujours des exemples de précisions et de plaisirs, mais qui mérité d’exister et de couper un peu le rythme lent et qui pourrait paraitre un peu monotone. Le titre tournant également autour de la musique, quelques phases de Piano-héro seront aussi proposés, demandant de réaliser les notes d’une chanson en appuyant sur les boutons au bon moment. Phase un peu maladroite dans la vitesse d’exécution nécessaire pour réaliser les différents pressions de touches, cela reste également un ajout dépassant son genre de départ et ajoutant un peu de rythme à l’histoire, et sans être punitive si on échoue.

Côté Visual Novel, on plonge dans l’histoire de ces adolescents, tous abimé par la vie d’une façon ou d’une autre, et qui cherche à se faire des liens pour avancer. Le jeu se met en place dans une ville imaginaire que l’on pourrait imaginer dans une ville d’Amérique du Sud, sur fond de catastrophes naturelles catastrophiques qui ont obligés un mouvement de foules, et des désastres humanitaires impactant les familles des personnages. Mark, personnage principal, blagueur et semblant sûr de lui, cache en fait un secret profond concernant sa famille. Accompagné de ses deux meilleurs amis, Cathy et Ridel, on va découvrir leur vie au lycée, et l’arrivée d’une nouvelle arrivante qui va faire chambouler la vie des 3 personnages. On suit donc Mark tout au long du titre, et on va pouvoir échanger parfois avec des choix multiples de dialogues, et également utiliser le smartphone pour consulter un ersatz de Facebook, et discuter des événements en cours avec les autres personnages par sms. L’histoire va se mettre en place doucement mais surement, avec des dialogues savoureux entre les personnages, mais aussi des moments plus forts en sentiments, qui vont peut être parfois vous chambouler. Car oui, ces adolescents n’ont que 15 ans, mais ils ont clairement des caractères forts et marqués, et doivent aussi jongler avec la peur de se dévoiler et de se faire juger par les autres. On imagine bien les ado de notre époque dans leurs situations respectives, et cela renforce l’immersion dans l’histoire, si cela vous touche.

Avec ce mélange de genre visuel, de phases de gameplay distillées adroitement au fil de l’aventure, et une histoire certes un poil trop mélodramatique (les VN ne le sont pas tous ?), Until Then se rend accessible et intéressant au delà des habituels fans du genre, et pourrait éventuellement vous surprendre. Je vous invite, si cela vous dit de tester votre premier Visual Novel, d’oser franchir le pas avec ce titre qui propose une belle entrée en matière dans le genre.

Enfin pour vous donner un petit aperçu, voici une petite vidéo de gameplay filmé par mes soins.