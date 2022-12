Vendu à plus de 3,3 millions de copies, Persona 5 Royal compte parmi les meilleurs J-RPG de cette dernière décennie. Sorti 3 ans après le titre initial, Persona 5 Royal a su sublimer l’opus original sur PS4 en proposant du nouveau contenu, de nouvelles zones à explorer, des ajouts et ajustements de gameplay mais aussi de nouvelles musiques ! Mais voilà, Atlus n’a pas dit son dernier mot concernant sa licence phare : Persona 5 Royal revient le 21 Octobre 2022 dans une édition définitive sur Playstation 5, PC, et Switch ! Mais que vaut réellement cette version sur Playstation 5 ?

Que nous propose la version PS5 ?

Soyons clairs, la version PS5 de Persona Royal est identique à sa version PS4/PS4 Pro au niveau du gameplay de l’histoire, de sa présentation, de ses musiques etc. Sur le fond rien n’a été ajouté ou modifié.

Persona 5 Royal reste sur les mêmes standards pour sa résolution : nous sommes toujours sur du 4K natif, tout comme l’était sa version PS4 Pro.

Par contre, sur la forme, votre jeu fétiche fonctionne à 60 images par secondes sur PS5 contre 30 images sur PS4/PS4 pro, ce qui rend le jeu plus fluide. Le temps de chargement semble aussi avoir été impacté puisque légèrement plus rapide sur PS5 que sur PS4, (nous parlons ici de quelques millisecondes). Le plus gros plus de cette version PS5 c’est qu’elle contient tous les DLC sortis jusqu’ici. Cela inclut les costumes des personnages supplémentaires, que vous allez adorer fusionner pour les rendre plus puissants.

Les trophées de Persona 5 Royal étaient déjà plus accessibles que ceux de Persona 5 et sont identiques sur PS4/PS5 cependant si vous pensez que les trophées peuvent être transférés d’une plateforme à une autre, sachez que ce n’est malheureusement pas le cas. Il va vous falloir de nouveau les obtenir si vous tentez le double platine. C’est également le triste constat pour vos sauvegardes : aucun moyen de transférer de la PS4 à la PS5.

Cela nous amène au véritable point de discorde pour les fans de la franchise depuis le day one : il n’y a pas de mise à niveau pour Persona 5 Royal sur PS5. Si vous possédiez déjà le jeu sur PS4, il va vous falloir acheter de nouveau celui sur PS5 pour profiter pleinement de ces optimisations et tous les DLC centralisés au même endroit. Et c’est en cela que Persona 5 Royal représente une telle opportunité manquée sur PS5 (et c’est bien dommage).

Vive Persona 5 Royal !

Encore une fois, il est indéniable que Persona 5 est un J-RPG d’exception, sans aucun doute l’un des meilleurs de cette dernière décennie. Avec sa direction artistique haute en couleur, son abondance de style, ses personnages attachants et superbement écrits ainsi que son histoire aussi immersive que prenante, Persona 5 Royal reste un titre absolument sensationnel et intemporel qui mérite votre attention.



Mais il est vrai, que si vous ne l’aviez pas fait sur PS4 et que vous souhaitez vous y plonger, ruez-vous sur cette version définitive sur PS5. Ne passez pas à côté de ce chef-d’œuvre, vous êtes totalement la cible. Sinon, si vous avez déjà goûté aux délices de Persona 5 Royal sur PS5, cela mérite un peu plus de réflexion avant de repasser à la caisse, surtout au prix fort (60 euros) et avec ce manque de mise à niveau et de transferts de données / trophées.

Au final cela reste une occasion gâchée de tirer le meilleur parti de Persona 5 Royal sur les consoles de génération actuelle, ce qui nous laisse penser qu’Atlus a peut-être un peu trop tiré le fil sur sa poule aux œufs d’or. Alors à quand Persona 6 ?