Pendant trop longtemps, les jeux de culture générale ont été réduits à Trivial Pursuit ou à des Trivial Pursuit like, c’est-à-dire des jeux où il s’agissait surtout de barbouiller son intelligence à la tête de ses adversaires en ricanant d’un air supérieur et en empochant avec fierté un camembert immérité (car ne le cachons pas, trouver le prénom de la mère de Charlemagne relevait d’un pur coup de chance). Conséquence tragique de ce traumatisme qui est en chacun de nous, plus aucun créateur de jeu n’osait se frotter à l’idée d’un jeu de culture générale de peur de se voir catalogué, rejeté, honni et ostracisé (bon ok, peut-être pas jusque là mais vous avez saisi l’idée).

Mais ce temps est révolu ! Faisant preuve d’audace et de courage, une équipe a relevé le défi de créer un jeu de culture générale où le but serait avant tout de s’amuser (oui, c’est possible). Ce jeu, c’est TTMC (pour « tu te mets combiens ? » !).

Le principe est extrêmement simple, les joueurs constituent des équipes et leur but va être d’atteindre en premier le bout de la piste représentée sur le plateau. Pour cela, ils devront répondre à des questions sur les thèmes correspondants à la case sur laquelle ils se sont arrêtés.

Mais ce n’est évidemment pas tout. Tout le sel de TTMC réside dans son facteur d’auto-évaluation. Imaginons que mon équipe se trouve sur une case de la catégorie « Improbable ». L’autre équipe pioche une carte de ladite catégorie et nous demande « vous vous mettez combien en Maurice ?». A nous d’évaluer notre niveau de connaissance sur le sujet et de répondre sur une échelle allant de 1 (une question très simple) à 10 (une question vraiment compliquée). Bien sûr, si nous répondons correctement, nous avançons d’autant de cases sur le plateau (par exemple de sept cases si nous avons répondu correctement à une question de niveau 7). Et cela sans compter les cartes challenge qui viendront un peu pimenter vos parties !

Le grand avantage de TTMC est qu’il s’agit d’un jeu qui ne se prend pas la tête. Les thèmes des questions sont souvent amusants et décalés (tu te mets combien en Daniel Balavoine ? Et en Chocapic ?), le jeu est parsemé de traits d’humour et le fait de jouer en équipe et de s’auto-évaluer désacralise complètement la peur d’être ridicule ou de se tromper.

Bref, TTMC est un vrai régal qui vous garantira des parties délirantes et surprenantes en famille ou entre amis.

Le petit plus, la gamme des jeux TTMC est déjà large et le choix est donc colossal. Il y a la boîte de base, la boîte numéro 2 (« tu te re-mets combien ? ») mais aussi plusieurs boites d’extension comme une spéciale Belgique, une spéciale bonne bouffe ou une spéciale musique. De quoi ne pas se lasser avant longtemps !

TTMC, un jeu distribué par Pixie Games.

Nombre de joueurs : 2 à …

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 à 45 minutes

