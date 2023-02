Dans l’univers des jeux de société, les Roll & Write sont généralement des jeux assez « petits ». Attention, ce qualificatif n’enlève rien à leurs qualités intrinsèques et des jeux comme Trek 12, Paper Dungeons ou Get on Board sont d’ailleurs là pour le prouver. Non, on dit simplement « petits » car il s’agit généralement de jeux tenant dans une petite boîte et dotés de règles tout à fait abordables. Alors, quand nous avons entendu que Fantasy Flight Games s’apprêtait à sortir un Roll and Write autoproclamé « épique » et qui plus est dans l’univers du légendaire Twilight Imperium, nous avons levé un sourcil aussi intrigué qu’intéressé.

Quelques (centaines de) lancers de dés plus tard, le constat est sans appel. Oui, Twilight Inscription est bien un Roll & Write épique mais en plus, il vient bousculer tous nos acquis ludiques en propulsant avec brio une catégorie de jeux réputée simple dans l’univers des jeux expert !

Dé-collage des vaisseaux…

Dans Twilight Inscription, chaque joueur va incarner une faction issue de l’univers de Twilight Imperium et va tenter d’asseoir sa suprématie sur la galaxie. Comment ? Mais à grands coups de lancers de dés et de feutres effaçables évidemment ! En effet, nous l’avons dit, Twilight Inscription est un Roll & Write et tout au long de la partie, les joueurs devront annoter leurs quatre fiches pour glaner des bonus, débloquer des capacités spéciales et bien entendu marquer des points de victoire.

Concrètement, à chaque fois qu’une carte Evénement Stratégie est retournée (ce qui arrive très souvent puisqu’elles constituent la grande majorité du deck Evénement), les joueurs choisissent une fiche et y dépensent les ressources indiquées sur la carte. Ensuite, on fait rouler les dés et les joueurs dépensent toujours sur cette même fiche les nouvelles ressources disponibles.

Jusque-là, c’est très simple et ce n’est pas très étonnant car dans son fonctionnement, et en dépit du côté intimidant qu’il peut avoir une fois installé sur la table de jeu, Twilight Inscription n’est pas très compliqué. Non, s’il l’est, c’est surtout dans les choix qu’il impose aux différents joueurs. En effet, chacune des quatre fiches à disposition revêt un intérêt réel et si vous ne voulez pas vous faire distancer dans la course cosmique aux objectifs et aux points de victoire, il vous faudra cocher/relier/barrer avec autant de sagesse que d’audace.

Dé-ploiement des lasers de guerre

Twilight Inscription avait donc pour ambition de proposer un 4X en version Roll & Write et reconnaissons-le, c’est pleinement réussi. Par-là, il faut comprendre que chaque fiche représente un des quatre X. Pour débuter, la fiche Navigation incarne l’aspect eXploration. Sur celle-ci, il s’agira d’explorer la galaxie à la recherche de nouvelles planètes (mais aussi de moults bonus). Ensuite, la fiche Expansion représente comme son nom l’indique le volet eXpansion. Sur celle-là, il vous faudra étendre votre influence sur les planètes découvertes et augmenter votre population.

Quant à elle, la troisième fiche (Industrie) se veut être le troisième X (eXploitation). Là, il vous faudra détruire des cases pour mieux en revendiquer d’autres tout en n’oubliant pas d’augmenter votre stock de marchandises. Enfin, la quatrième et dernière fiche (Affrontement) est très logiquement liée à l’eXtermination. Sur celle-là, vous devrez déployer des vaisseaux pour affronter vos voisins lors des redoutés (mais attendus) événements Guerre.

Dé-briefing des qualités de Twilight Inscription

Pour commencer ce débrifing, arrêtons-nous sur l’incroyable matériel du jeu. Voilà un Roll & Write « durable », ce qui est assez rare que pour être souligné. Les feutres sont d’excellente qualité, ils ne coulent pas, sèchent rapidement (évitant par là tout risque d’effacer par erreur une partie de ses fiches) et les fiches sont suffisamment épaisses que pour subir de très nombreux resets de fin de partie (même si ces resets s’avèrent un peu long en nettoyage). C’est un véritable atout car quand vous y aurez goûté, gageons que vous aurez envie d’y revenir (et très souvent).

Ensuite, le jeu s’avère très varié. Il existe 24 factions différentes dotées chacune de compétences spéciales. Le choix de celle-ci orientera votre façon de jouer puisqu’il vous encouragera à exploiter plutôt telle ou telle fiche que telle autre. Cette variété dans les factions disponibles offrira ainsi la possibilité aux joueurs d’explorer différentes façons de jouer (et différents chemins vers une potentielle victoire).

Enfin, en guise de conclusion, tous les éléments soulevés au cours de cet article font de Twilight Inscription le vrai Roll & Write expert et épique qu’il prétendait être. Sans l’ombre d’un doute, un must-have dans cette catégorie !

Twilight Inscription, un jeu de James Kniffen, illustré par Anders Finér, Tomasz Jedruszek, Alex Kim et Stephen Somer, édité par Fantasy Flight Games et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 1 à 8

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 1h30 à 2h

Acheter Twilight Inscription sur Philibert