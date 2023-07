Sur ces pages, nous avons déjà eu maintes fois l’occasion de vous parler de la géniale gamme Unlock, allant du jeu original à ses différents opus en passant par sa version kids. Mais saviez-vous qu’il existe aussi un format condensé de ce concept ? Découverte des Unlock Short Adventures…

Vos vacances approchent à grands pas et vous êtes en quête d’un jeu que vous pourriez glisser dans votre poche, qui ne dépassera pas la demi-heure de jeu mais qui vous promet (à vous et à vos méninges) une sacrée aventure ? Alors, ne cherchez plus, Unlock Short Adventures est ce qu’il vous faut !

En effet, au travers de différents scénarios, les équipes de Space Cowboys ont décliné leur concept original Unlock en histoires plus courtes (mais pas moins prenantes). Six d’entre elles existaient déjà et avaient pris un malin plaisir à vous envoyer dans un temple sacré (et un peu maudit), au cœur d’un étrange concours de cuisine ou encore sur les traces du trésor d’un célèbre pirate…

En ce début de période estivale, trois nouveaux scénarios sont venus garnir les étals de nos boutiques favorites et pour vous encourager à les emporter en vacances – ce serait dommage de s’en priver – nous vous les présentons brièvement (garanti sans spoilers mesdames et messieurs).

Meurtre à Birmingham

Ce premier scénario, qu’on croirait tout droit issu d’un épisode des Peaky Blinders, va vous plonger dans les ruelles sombres du Birmingham du début du XXème siècle. Vous y incarnerez David Stevenson et vous serez chargé par votre boss de découvrir qui a assassiné un membre de votre gang.

Le Chat de M. Schrödinger

Dans ce second scénario, vous vous initierez au pet-sitting, un moyen simple et efficace de se faire un peu d’argent de poche. Simple, vraiment ? Bon ok, pas tout à fait. En tout cas pas quand l’animal à garder est le chat du célèbre physicien Erwin Schrödinger !

Red Mask

Enfin, ce troisième nouveau scénario – un poil plus complexe que les deux précédents – vous glissera dans la peau de Zorro , pardon du Red Mask. Il se déroule en 1811 en Nouvelle Espagne (comprenez en Californie). Vous y incarnerez un jeune aristocrate idéaliste qui de retour dans son hacienda découvre que son fidèle serviteur a été arrêté. Le cruel gouverneur et son homme de main, le capitaine Salvador, seraient-ils mêlés à tout ça ?

En conclusion

Nous le disions, les Unlock Short Adventures sont des compagnons de voyage idéaux (qui plus est à des mini-mini prix). Bien sûr, en fonction du thème, de la difficulté ou des énigmes originales auxquelles vous devrez faire face, certaines boîtes vous plairont plus que d’autres. De notre côté, nous avons apprécié l’aspect déjanté du Chat de Mr. Schrödinger même si nous ne la conseillerions pas à des novices qui découvriraient la gamme. Ceux-là devraient plutôt se tourner vers Meurtre à Birmingham. Et quant aux afficionados du concept, Red Mask est un pur régal, parole d’Unlockien !

Unlock Short Adventures, des jeux créés par Cyril Demaegd et édité par Space Cowboys.

Nombre de joueurs : 1 à 6

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes (un peu plus pour le scénario Red Mask)

