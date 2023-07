Après avoir affronté les embruns de la Mer du Nord puis investi les vieilles pierres des châteaux forts européens, le talentueux duo d’auteurs constitué de Shem Philips et S J MacDonald fait désormais route vers le sable chaud du Califat abbasside. Une nouvelle trilogie est en marche…

Califat abbasside, 820 après Jésus Christ. Les rêves de grandeur du Calife n’ont de limite que le superbe ciel qui couve de son manteau céleste la célèbre Cité de la Paix, Bagdad. A la tête de votre caravane, vos démarrez un périple qui, si tout se passe comme vous le souhaitez, enrichira les connaissances du Calife sur les mondes qui l’entourent. Celui-ci vous a en en effet confié la lourde tâche de cartographier tant les terres qui jouxtent le Califat que les mers qui le bordent et le ciel qui le surplombe. Tantôt astronome et tantôt cartographe, vous vous considérez avant tout comme un explorateur. Un explorateur qui vise les rives de la connaissance…

L’eau, la terre et l’air… trois éléments pour une seule victoire

Voyageurs du Tigre du Sud est un jeu touffu offrant de multiples possibilités aux cartographes en herbe. Tout commence par un lancer de dés qui initiera leur long (et beau) voyage en terre abbasside et qui leur indiquera les capacités de leur caravane qu’ils seront en mesure d’exploiter. En plaçant ces dés sur des zones d’action, ils collecteront des ressources, découvriront des villes, des points de vue, des ports, des zones maritimes, observeront le ciel, se sentiront inspirés, augmenteront leur influence auprès des guildes de Bagdad et bien sûr, consigneront leurs découvertes dans leur journal ! Oui, ça fait beaucoup (et encore, nous n’avons pas été exhaustifs). Le jeu est donc très riche et très généreux dans les opportunités laissées aux joueurs. C’est bien évidemment ce qui fait sa force même si avouons que cela pourra aussi un peu paralyser les néophytes lors de leurs premiers tours.

Et pourtant, on prend très vite la main. Il ne faut d’ailleurs pas plus de quelques tours pour que commence à se dessiner une stratégie dans l’esprit des joueurs les plus intrépides. Assez rapidement, on commence à utiliser le pouvoir des guildes pour réaliser des combos, on tente d’influencer des cartes disponibles pour les rendre moins attrayantes aux yeux des adversaires, on choisit les objectifs dont on souhaite doubler les points, on se bat pour recruter des villageois … Bref, on se mue en redoutable stratège.

Philips et MacDonald, le duo des pictos…

Comme c’était déjà le cas dans les titres qui ont jalonné les deux précédentes trilogies, Voyageurs du Tigre du Sud déborde de pictogrammes. A nouveau, ça peut intimider lors des premières minutes de jeu mais là aussi, on assimile très vite leurs significations et on comprend la façon dont certains peuvent se répondre avantageusement.

Tous ces éléments font de Voyageurs du Tigre du Sud un vrai jeu prenant mais aussi un jeu où chacun sera libre de développer sa propre stratégie. Il présente des mécaniques originales et parfaitement huilées qui en font, comme c’était déjà le cas pour les autres titres de ce duo d’auteurs, un jeu à la fois unique et rafraîchissant.

Vous l’avez compris, sur le fond, Voyageurs du Tigre du Sud nous a donc beaucoup plu. Et sur la forme ? Eh bien aussi ! Il faut dire que c’est une fois de plus The Mico qui en est le maître illustrateur et comme il avait réussi à le faire autour de la Mer du Nord puis du Royaume de l’Ouest, il parvient à insuffler une atmosphère très particulière dans le jeu. Et quant au matériel qui entoure ces superbes illustrations, il est lui-aussi d’excellente facture.

Bref, Voyageurs du Tigre du Sud est un jeu à la fois profond et innovant qui ouvre de superbe façon une nouvelle trilogie s’annoçant déjà prometteuse…

Voyageurs du Tigre du Sud, un jeu de Shem Philips et S. J. MacDonald, illustré par The Mico et édité en français par Pixie Games.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 90 minutes

Acheter Voyageurs du Tigre du Sud sur Philibert

Visiter le site de Pixie Games