Eriksholm : The Stolen Dream est un jeu narratif d’infiltration en vue isométrique, premier titre du studio River End Games.

Une plongée au cœur de la ville

Dans ce jeu, nous suivons l’histoire de Hanna, une jeune fille qui essaye de survivre dans les rues d’Eriksholm, une ville corrompue, inspirée par la Scandinavie du début du XXème siècle, et en proie à une maladie faisant des ravages sur la population : la peste du cœur. Pour s’en sortir, Hanna enchaîne les petits boulots avec son frère Herman. Ce dernier sera, quant à lui, au cœur de l’intrigue car il a mystérieusement disparu et la police locale est à sa recherche. Notre but sera ainsi d’incarner Hanna afin de retrouver son frère tout en échappant à la police, voulant nous arrêter pour nous interroger sur les agissements d’Herman.

Nous aurons donc l’occasion de parcourir des niveaux très bien construits, avec une architecture vraiment réaliste et organique : certains endroits ne sont pas accessibles mais sont, tout de même, présents et enrichissent le paysage, rendant ainsi la ville vivante. Cela donne l’impression que le monde d’Eriksholm ne tourne pas autour de nous mais que c’est à nous de nous adapter à ce dernier. Cependant, cela n’impacte en rien la qualité du level design. En effet, chaque zone est construite avec une ingéniosité et une rigueur qui permettent aux joueurs de s’immerger dans l’univers tout en rendant le gameplay très satisfaisant.

Côté technique, le jeu est sublime. L’Unreal Engine 5, ayant déjà fait ses preuves par le passé, nous montre, encore une fois, son potentiel monstrueux. Que ce soit au niveau des séquences de gameplay ou bien des cinématiques, la qualité des textures est vraiment impressionnante, les animations corporelles et faciales sont très naturelles et les ombres et lumières viennent encore renforcer l’aspect réaliste du jeu. Je pense, tout de même, que ce qui m’a le plus impressionné est la physique du jeu. Chaque élément possède sa propre physique, notamment les corps, qu’il est possible de déplacer. Ce n’est qu’un détail mais cela m’a fait penser à la physique que l’on peut retrouver dans les jeux de Rockstar Games et notamment celle de Red Dead Redemption 2, un gage de qualité certain, notamment pour un jeu étant le premier titre d’un studio indépendant.

Un autre des points forts du jeu est son histoire. Cette dernière nous est racontée à travers plusieurs prismes, à différentes échelles. Tout d’abord, le jeu nous offre de magnifiques cinématiques qui installent le contexte et contrastent avec la vue isométrique qui caractérise le gameplay, permettant ainsi de mieux appréhender les différents personnages grâce à une mise en scène des plus soignées.

Ensuite, nous retrouvons des dialogues, directement en jeu, entre les personnages, qu’ils soient amis ou ennemis, nous donnant des informations sur les événements du niveau en cours.

Enfin, de nombreux collectibles seront récupérables à travers tout le jeu et nous donneront des éléments de lore, permettant ainsi de mieux comprendre l’univers du jeu.

La combinaison de tous ces éléments crée une véritable immersion dans la ville d’Eriksholm, nous donnant ainsi l’impression de vivre l’aventure aux côtés de nos personnages.

Un gameplay complet bien intégré à l’histoire

Après sa narration, la grande force du jeu réside dans son gameplay. En effet, ce dernier évolue tout au long du jeu pour atteindre son paroxysme lors des derniers niveaux. Celui-ci s’étoffe notamment via l’ajout de différents personnages avec, pour chacun d’entre eux, des capacités différentes. Cela permet, à la fois, de rendre le gameplay plus intéressant, avec des possibilités multiples, mais aussi de le complexifier en nous obligeant à utiliser tous les personnages pour résoudre les problèmes. Cela m’amène à parler d’un des défauts du jeu, à savoir le fait qu’il n’y ait, en général, qu’une seule manière d’avancer. La progression dans les niveaux consiste donc à trouver la bonne solution pour régler les problèmes et non de créer ses propres échappatoires. Cela peut être un peu dérangeant, d’autant plus que le jeu nous donne beaucoup d’indications quant aux choses à faire pour compléter le niveau. On retrouve donc un manque de liberté notable, qui inhibe la créativité des joueurs.

Les mécaniques de gameplay sont, quant à elles, très bien réussies et très variées. Le jeu nous donne la possibilité d’utiliser notre environnement de manière très naturelle. Je pense notamment au bruit des oiseaux qui attirent les gardes, ou bien aux zones d’ombre et de lumière qui ont une influence sur notre discrétion vis-à-vis des ennemis.

Il est également possible, et nécessaire, comme je le disais, de combiner les capacités de tous nos personnages afin de venir à bout des niveaux. Il faut donc réussir à les amener aux bons endroits avec les bons timings et réaliser les bonnes actions ce qui peut être parfois assez complexe. Cela apporte une certaine forme de challenge au jeu sans pour autant nous mettre dans l’impasse. J’ai particulièrement apprécié le fait que chaque situation nous amène à analyser notre environnement pour trouver des éléments avec lesquels nos personnages pourront interagir.

On en veut plus !

Comme vous pouvez le constater, j’ai vraiment apprécié l’expérience que nous propose le jeu. Malheureusement, ce dernier était vraiment court ! En effet, j’ai terminé l’histoire principale en dix heures de jeu en prenant mon temps. Le problème étant que le jeu ne propose aucune rejouabilité : mis à part les collectibles nécessaires pour terminer le titre à 100%, il n’y a guère d’intérêt à recommencer les niveaux étant donné qu’une fois les énigmes résolues, il ne reste plus vraiment de surprises ou d’alternatives à découvrir. Cela permet néanmoins d’éviter d’instaurer un sentiment de répétitivité pouvant gâcher l’expérience de jeu.

On ressent vraiment que le studio a misé sur la qualité plutôt que sur la quantité, ce qui n’est pas pour me déplaire. Le travail fourni par les équipes de River end Games donne lieu à un jeu d’une qualité rare. Cependant, je peux comprendre la réticence des joueurs à acheter un jeu quarante euros pour seulement une dizaine d’heures, aussi qualitatives soient-elles.

Il ne faut pas non plus oublier que ce jeu est le premier du studio. Ils démontrent ainsi, grâce à ce dernier, le travail de qualité qu’ils sont capables de produire. Nous pouvons donc espérer de potentiels ajouts dans le futur ainsi que de nouveaux titres s’inscrivant dans la même dynamique que Eriksholm : The Stolen Dream.

Conclusion : Excellent, en petite quantité

Pour conclure ce test, je ne peux que vous conseiller le jeu. Que ce soit au niveau de l’histoire, du gameplay ou bien techniquement, Eriksholm : The Stolen Dream nous propose une expérience excellente en tous points. Tout est parfaitement maîtrisé, d’autant plus que ce jeu est le premier titre du studio.

Cependant, le gros point faible du jeu réside dans sa durée de vie très courte qui nous coupe un peu dans notre élan. Le jeu étant vraiment une réussite, il aurait été agréable de parcourir un peu plus longtemps les rues de la ville aux côtés d’Hanna et de ses camarades.

Si, pour autant, le maigre temps de jeu ne vous freine pas, foncez ! Vous ne le regretterez pas !