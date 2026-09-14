Warcraft – La trilogie du Puits de Soleil T03

Clap de fin pour nos héros ! Il leur reste un peu moins de 200 pages pour résoudre l’intrigue autour du Puits de Soleil et d’Anveena ! L’histoire ne sera évidemment pas un long fleuve tranquille et plusieurs personnages bien connus de l’univers Warcraft vont faire leur apparition (et notamment une certaine Sylvanas …). J’ai trouvé la conclusion un peu compliquée à suivre du fait des multiples rebondissements assez rapides !

Côté visuel, c’est toujours très joli et réussi même si certaines phases de combat m’ont semblé un peu plus brouillonnes et difficiles à discerner !

Au final, le Puits de Soleil est une trilogie intéressante pour les fans de l’univers et du lore Warcraft. Les lecteurs plus néophytes risquent d’être perdus avec la multitude de références présentes ! Cependant, l’aspect visuel et l’action effrénée rendent la lecture, dans tous les cas, intéressante !

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap

Notre chronique du tome 1 !

Notre chronique du tome 2 !