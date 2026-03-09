Warcraft – La trilogie du Puits de Soleil T01

Auteurs Richard Knaak

Kim Jae-hwan Nombre de pages 178 Date de parution 05/03/2026 Editeur Mana Books Prix 7.95€

Résumé

Après une bataille sanglante, les peuples libres d’Azeroth tentent de rebâtir un monde meurtri par la guerre. Mais cette paix fragile vacille lorsqu’une énergie ancestrale se met à irradier les terres, attisant la convoitise et la crainte de tous. Kalecgos, l’un des derniers représentants du Vol draconique bleu, est envoyé en mission secrète vers le royaume elfique de Quel’Thalas afin d’en découvrir la source. Traqué à la fois par un chasseur de primes nain animé par la vengeance et par les forces du Fléau, le jeune dragon voit son destin se lier à celui d’une mystérieuse humaine au passé voilé… une rencontre qui pourrait bien changer à jamais le cours du monde. Une épopée légendaire de Warcraft, rééditée pour les fans et les nouveaux aventuriers.

Ce que j’en pense

A l’occasion de la nouvelle sortie de l’extension Midnight de World of Warcraft (et oui ça continue !), Mana Books décide de rééditer ce récit (qui constituera une trilogie) qui est (semble-t-il) directement lié au lore de l’extension !

En commençant le récit, je me suis rendu compte que je l’avais en fait déjà lu il y a un paquet d’années (qu’on peut probablement estimer entre 10 et 15) dans un autre format. L’écrin de cette réédition est au format manga mais qui se lit « à l’européenne », donc de gauche à droite.

Ce récit nous propose de suivre plusieurs personnages dont notamment Kalec et Anveena et la raison de leur quête sera de chercher le fameux puits solaire (un indice dans le titre). Ils vont donc rencontrer plusieurs compagnons pour former ce qu’on pourrait nommer une communauté et ainsi lutter contre des méchants qui sont également à la recherche du puits solaire ! Une histoire de fantasy très classique donc mais ça ne choque pas particulièrement vu qu’on est dans l’univers de Warcraft. On retrouvera avec plaisir des elfes, dragons, trolls, nains, … et une touche d’humour plutôt sympathique.

C’est vraiment au niveau des dessins que ce récit se démarque. Les planches sont très belles et détaillées tout en restant très lisible.

Tome Date de sortie T01 La chasse au Dragon 05/03/2026 T02 Les ombres de glace 07/05/2026 T03 Les terres fantômes 02/07/2026 Planning de sortie des tomes

Cette réédition du Puits de Soleil est une lecture de fantasy plutôt classique qui profite bien de l’univers de Warcraft. Si l’histoire ne va pas vous retourner, le travail graphique vaut quant à lui le détour !

Merci à Mana Books pour l’envoi du livre !