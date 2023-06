L’univers ludique pourrait être comparé à une gigantesque voûte céleste. Dans celle-ci, la plupart des jeux seraient des étoiles dont l’éclat pâlirait doucement avec le temps. D’autres seraient des étoiles filantes qui ne brilleraient que le temps d’un court buzz tandis que d’autres encore réussiraient à s’imposer comme des soleils éternels dont les rayons ludiques se montreraient capables de réchauffer le cœur des joueurs pour longtemps. Et dans ce ciel étoilé, on verrait de temps à autre passer un véritable ovni, un jeu que personne n’attendait et qui dénote autant qu’il détonne. A n’en pas douter, The Number est de ceux-là…

Comme son nom l’indique, The Number est un jeu où l’on joue avec les nombres. Proposant une mécanique très minimaliste, il s’agit au travers de deux manches de cinq tours chacune de réaliser le plus gros score possible en choisissant des nombres de trois chiffres. Bon, nous pourrions essayer de vous expliquer les règles par écrit mais bien que celles-ci soient très simples, gageons que vous n’y comprendriez pas grand-chose (ne le prenez pas mal, c’est juste que l’écrit n’est sans doute pas le meilleur format d’explications pour ce type de jeu). En plus, la super équipe de Repos Production a concocté une vidéo-règle aussi courte que limpide qui sera bien plus efficace que la plume de votre humble serviteur pour éclairer votre lanterne :

La vidéo-règle signée Repos Prod’

Voilà, vous savez jouer à The Number. La question : en avez-vous envie ? Oui, nous aussi nous avons hésité (même si n’aurions pas dû et vous allez comprendre pourquoi).

Nous le disions en préambule, The Number est un véritable ovni. Après l’explication des règles, on lève un sourcil interrogateur, on hésite et on se demande si c’est un vrai jeu ou si c’est quelque chose qui a été inventé dans la salle d’attente d’un médecin pour faire passer le temps.

Puis on y va. Peut-être à reculons mais on y va quand même. Et là, c’est une vraie révélation. Sous ses dehors très (d’aucuns diront trop) simplistes, The Number mêle habilement la prise de risques, le bluff et la déduction. Bien sûr, lors de la première partie, on y va un peu au hasard mais très vite, on comprend les rouages du jeu et on se met à réfléchir, à analyser la façon dont jouent les adversaires, à doser sa prise de risque.

Bref, The Number est un mini-jeu (à mini-prix) à haut potentiel addictif et qui ne vous lassera pas de sitôt !

The Number, un jeu de Hisashi Hayashi édité par Repos Production.

Nombre de joueurs : 3 à 5

Âge : dès 8 ans

Durée moyenne d’une partie : 15 minutes

Acheter The Number sur Philibert

Visiter le site de Repos Production