À la veille de l’été, on siroterai bien un petit cocktail au bord de la Méditerranée chez Conso-Mag. Manque de chance pour nous, les vacances ne sont pas encore à l’ordre du jour. Néanmoins, en attendant, on vous a regroupé cinq lieux qui valent le détour sur la belle île de Malte.

Si vous comptez passer quelques jours à Malte cet été et cherchez de beaux endroits à visiter, vous êtes sur la bonne page. C’est une petite île merveilleuse qui saura ravir tous les fans d’histoire, de voyage et tous simplement les curieux !

Blue Grotto

Située sur la côte sud de l’île, la Blue Grotto est un ensemble de grottes marines spectaculaires. La particularité de ces grottes réside dans la façon dont la lumière se reflète sur l’eau, créant une incroyable palette de couleurs bleutées. C’est un véritable spectacle naturel à couper le souffle. Pour découvrir ce trésor naturel, vous embarquerez à bord d’un bateau qui vous mènera dans les profondeurs des grottes.

La visite de la Blue Grotto vous permettra également d’admirer de près les formations rocheuses uniques qui se sont créées au fil des siècles. Les stalactites et les stalagmites sculptées par l’érosion donnent une dimension encore plus mystique à cet endroit magique.Il est important de noter que la Blue Grotto est sensible aux conditions climatiques. Les meilleures heures pour visiter sont généralement tôt le matin, lorsque la lumière est à son plus fort et que les couleurs atteignent leur intensité maximale.

Les trois cités

Vittoriosa (péninsule du milieu sur la photo), la première des trois cités, est un véritable trésor historique. En vous promenant dans ses rues étroites, vous serez transporté à l’époque des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean. Admirez les magnifiques palais, les églises imposantes et les fortifications impressionnantes qui témoignent du riche passé de la ville. Vous pourrez également découvrir le fort Saint-Angelo, qui surplombe la mer tout au bout de la ville.

Senglea (péninsule de droite sur la photo), également connue sous le nom d’Isla, est une ville fortifiée située sur une péninsule étroite. En vous promenant le long de ses remparts, vous pourrez profiter de vues panoramiques spectaculaires sur le Grand Port de Malte.

Cospicua (derrière Senglea), la troisième des trois cités, est connue pour ses festivités religieuses animées. Assister à une procession locale est une expérience à ne pas manquer, où vous pourrez voir les rues de la ville s’animer avec des statues sacrées richement décorées, de la musique et des feux d’artifice spectaculaires. Une vraie visite 3 en 1 juste à côté de La Valette !

Marsaxlokk

Marsaxlokk, c’est ce charmant village de pêcheurs qui respire l’authenticité. Situé sur la côte sud-est de Malte, il offre un véritable havre de paix et un dépaysement total. Lorsque vous arrivez à Marsaxlokk, la première chose qui attire votre regard, ce sont les embarcations traditionnelles appelées « luzzu ». Leurs couleurs vives et leurs yeux peints, censés protéger les pêcheurs des mauvais sorts, ne manquent pas de charme.

En vous promenant le long du front de mer, vous découvrirez le marché aux poissons animé, où les pêcheurs locaux vendent leur prise du jour. Les étals regorgent de poissons frais et d’autres fruits de mer. Laissez-vous tenter par une dégustation de calamars frits, de crevettes ou de moules. Un véritable petit festin ! En continuant votre exploration de Marsaxlokk, vous tomberez sur de charmantes ruelles étroites et des maisons traditionnelles en pierre. L’architecture locale est typique de la région, avec ses balcons en fer forgé et ses façades colorées.

Pour une expérience encore plus immersive, ne manquez pas le marché du dimanche matin. C’est l’occasion idéale de découvrir l’ambiance locale animée. Vous y trouverez toutes sortes de produits : des fruits et légumes frais aux artisanats locaux en passant par les vêtements et les souvenirs.

Enfin, pour les amateurs de plages, Marsaxlokk ne déçoit pas. À proximité, vous trouverez de belles plages tranquilles, idéales pour se détendre et se prélasser au soleil. Prenez le temps de vous baigner, ou de faire une promenade le long du rivage pour admirer la beauté des environs.

Enfin, on vous donne un petit conseil si vous allez à Malte : n’oubliez pas les adaptateurs de prises secteur britanniques !