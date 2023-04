Vous aimez l’art et les voyages ? Voici trois musées incontournables à visiter lors de votre prochain road trip dans l’hexagone, plus précisément à Paris et dans le Nord.

Le Louvre, Paris

Le Louvre est l’un des musées les plus célèbres au monde et est situé en plein cœur de Paris. Il abrite une collection impressionnante de plus de 35 000 œuvres d’art, allant de l’Antiquité à nos jours. Parmi les œuvres les plus célèbres, on trouve la Joconde de Léonard de Vinci, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. Le Louvre est en lui-même un bijou d’architecture, le bâtiment immense et somptueux saura vous éblouir. Prévoyez de bonnes chaussures pour une journée de visite intense !

Le Musée d’Orsay, Paris

Le Musée d’Orsay est situé dans une ancienne gare ferroviaire au bord de la Seine à Paris. Il abrite une collection d’art impressionniste et postimpressionniste, avec des œuvres de Monet, Van Gogh, Renoir et Degas, entre autres. Le musée est également connu pour son architecture, avec une grande verrière qui permet aux œuvres d’être mises en valeur par la lumière naturelle. Ce musée est un des plus beau de la capitale, pensez à prendre votre appareil photo mais aussi quelques billets pour vous faire plaisir dans la magnifique boutique souvenir.

Le musée du Louvre-Lens, Lens

Le musée du Louvre-Lens est situé dans la ville de Lens, dans le nord de la France. Il abrite une collection de plus de 2000 œuvres d’art. Le musée est situé dans un bâtiment moderne et lumineux, avec un grand parc qui l’entoure. Ce lieu est un excellent moyen de visiter un petit bout du Louvre sans pour autant se rendre à Paris !

Le Louvre, le Musée d’Orsay et le musée du Louvre-Lens sont donc trois musées incontournables à parcourir lors de votre prochaine visite en France.