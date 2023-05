On espère que vous êtes prêts pour l’un des plus grands week-end du sport automobile de l’année. Autant vous dire que le programme sera chargé ce dimanche 28 mai. Dès 15h se déroulera le Grand-Prix de Formule 1 de Monaco (précédé de ceux de Formule 2 et Formule 3). À partir de 18h45 aura lieu le très célèbre Indy500 avec notamment les français Romain Grosjean et Simon Pagenaud au volant de deux monoplaces. Et à minuit aura lieu le Coca Cola 600 en NASCAR. En attendant, on vous parle de 5 films de sport automobile à regarder sans modération pour se mettre dans l’ambiance ! Pieds sur les pédales, c’est parti !

Rush (2013) – Ron Howard

Rush raconte l’histoire de la rivalité entre deux grands pilotes de formule 1 : James Hunt (Chris Hemsworth) et Niki Lauda (Daniel Brühl). Le film suit majoritairement la saison 1976 de la catégorie reine des monoplaces ainsi que toutes les batailles du championnat si serré de cette année. On assiste notamment à l’accident spectaculaire de Lauda sur le circuit du Nürburgring (Allemagne) et à sa convalescence. Avec un très bon casting, le film saura séduire quiconque s’intéresse à l’histoire de la Formule 1. Ayez le coeur accroché, certaines scènes ne sont pas des plus agréables à regarder. Elles transmettent néanmoins ce qu’ont du endurer les pilotes dans la vraie vie.

Senna (2010) – Asif Kapadia

Ce documentaire primé rend hommage à la légende brésilienne de la Formule 1, Ayrton Senna. Il explore sa carrière fulgurante et sa rivalité avec notre champion français Alain Prost, offrant un aperçu intime de sa vie sur et en dehors de la piste. Le documentaire combine des images d’archives, des interviews et des séquences de course palpitantes pour raconter l’histoire de Senna. Il fut acclamé aux BAFTAs et au festival de Sundance pour sa manière immersive et émotionnelle de présenter la vie d’un des plus grands pilotes de tous les temps.

Le Mans 66 (2019) – James Mangold

« Le Mans 66 » est un film basé sur une histoire vraie qui se déroule sur le célèbre circuit du Mans en 1966. Il raconte la rivalité entre Ford et Ferrari lors des 24 Heures du Mans, l’une des courses automobiles les plus prestigieuses au monde. C’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. (Vous pouvez noter les dates du 10 et 11 juin pour le voir cette année. La course fêtera son centenaire !) Pour un pitch rapide : Carroll Shelby (Matt Damon), ancien pilote et concepteur de voitures, est chargé par Ford de créer une voiture capable de battre Ferrari. Shelby recrute le pilote britannique Ken Miles (Christian Bale) pour conduire la voiture de course Ford GT40. Entre défis techniques, compétition et course, on replonge dans le passé avec des décors et des acteurs fantastiques.

Days Of Thunder (1990) – Tony Scott

« Days of Thunder » (Jours de Tonnerre) est un film d’action sorti en 1990 centré sur le monde de la course automobile américaine NASCAR. Le film suit le personnage de Cole Trickle (Tom Cruise), un pilote de course talentueux et impulsif qui cherche à atteindre le sommet de sa carrière. Trickle fait équipe avec le légendaire chef d’équipe Harry Hogge (Robert Duvall) pour rivaliser avec les meilleurs pilotes de NASCAR. Le film offre des séquences de course palpitantes, des accidents spectaculaires et de très beaux duels sur la piste.

Cars (2006) Quatre Roues – John Lasseter

On fini ce top 5 par un classique. Chez Conso-Mag on essaye de penser à tous les publics ! Et cela inclut les plus petits fans de course automobile. On doit cependant avouer qu’on aime toujours autant regarder ce film à l’âge adulte. Pour ceux qui ne le connaissent cependant pas, « Cars » est un film d’animation Pixar où les voitures sont personnifiées. Flash McQueen, une voiture de course ambitieuse, se retrouve coincée dans une petite ville appelée Radiator Springs. Il y fait la rencontre de personnages attachants qui lui enseignent des leçons sur l’amitié et l’humilité. Flash McQueen apprend à ralentir, à apprécier le voyage et à valoriser les relations humaines.