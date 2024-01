Avant-dernière vague de sorties cinéma pour ce premier mois de l’année : à quoi s’attendre cette semaine ?

La couleur pourpre

Le parcours d’une femme noire, Célie, sur plusieurs décennies.

Elle a grandi dans une extrême pauvreté au coeur d’une plantation de coton dans le sud des Etats-Unis.

Elle a connu la maltraitance par son beau-père puis par son mari.

Ces sévices mettent à l’épreuve sa foi en Dieu et en l’humanité.

Nicky Larson – City hunter : Angel dust

Nicky Larson est City Hunter, un détective privé opérant à Tokyo avec son énergique partenaire Laura.

Un jour, une inconnue prénommée Angie fait appel à eux pour une demande étrangement simple : retrouver son chat !

Ils acceptent la mission Laura pour la généreuse récompense et Nicky pour les charmes d’Angie.

Captives

Paris, 1894. Fanni prétend s’être laissée enfermer volontairement à l’hôpital de la Salpêtrière.

Cherchant sa mère parmi la multitude des femmes convaincues de « folie », Fanni découvre une réalité de l’asile toute autre que ce qu’elle imaginait, ainsi que l’amitié inattendue de compagnes d’infortune.

Le dernier grand bal de la Salpêtrière se prépare.

Politiques, artistes, mondains s’y presseront.

Dernier espoir d’échapper au piège qui se referme.

May December

Vingt ans après leur célèbre mariage, largement couvert par les tabloïds, un couple cède à la pression lorsqu’une actrice hollywoodienne les rencontre pour faire des recherches en vue d’un film sur leur passé.

Iron claw

L’histoire vraie des inséparables frères Von Erich, qui ont marqué l’histoire du monde extrêmement compétitif de la lutte professionnelle au début des années 1980.

À travers la tragédie et le triomphe, sous l’ombre de leur père et entraîneur dominateur, les frères recherchent une immortalité plus grande que nature sur la plus grande scène sportive.

Un coup de dés

Mathieu doit tout à son ami Vincent : sa maison, son travail, et même de lui avoir sauvé la vie il y a dix ans.

Ils forment, avec leurs compagnes, un quatuor inséparable, et vivent une vie sans nuage sur la côte d’Azur.

Mais la loyauté de Mathieu est mise à l’épreuve lorsqu’il découvre que Vincent trompe sa femme.

Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s’installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâchetés, de mensonges, et de culpabilité.

L’homme d’argile

Raphaël n’a qu’un œil.

Il est le gardien d’un manoir dans lequel plus personne ne vit.

À presque 60 ans, il habite avec sa mère un petit pavillon situé à l’entrée du grand domaine bourgeois.

Entre la chasse aux taupes, la cornemuse et les tours dans la Kangoo de la postière, les jours se suivent et se ressemblent.

Par une nuit d’orage, Garance, l’héritière, revient dans la demeure familiale.

Plus rien ne sera plus jamais pareil.

Le dernier des juifs

Bellisha a 27 ans.

Gringalet, nonchalant et immature, il est pourtant expert en krav-maga, très demandé sur le marché du travail et doté d’innombrables talents.

Du moins c’est ce qu’il fait croire à sa mère Gisèle, chez qui il vit toujours.

La grâce

Un père et sa fille adolescente sillonnent la Russie à bord d’un van qui contient tous leurs biens et le matériel d’un cinéma itinérant.

Ils organisent des projections en plein air dans les villages reculés.

Lors de leur périple, de brèves rencontres ponctuent leur solitude.

Mais leur vie va basculer sur les rives de la mer de Barents.

Vivre avec les loups

Jean-Michel Bertrand parle du loup d’une manière nouvelle et inattendue : il y aura bientôt des loups un peu partout en France, il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ».

Dépassant les postures polémiques, le réalisateur amène de manière sensible à percevoir différemment la nature et les animaux qui l’habitent.

Un voyage rempli de réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

Le club des miracles

Les femmes de la petite ville de Ballyfermot, en Irlande, espèrent toutes être les heureuses élues qui pourront effectuer un pèlerinage dans la ville sacrée de Lourdes, en France.

Au cours d’une soirée de tombola pour le moins mouvementée, Lily, Eileen, Dolly et Chrissie remportent le prix tant convoité.

Le groupe d’ouvrières émeutières de Dublin partent alors à Lourdes, en France.

Au cours de leur périple, elles vont découvrir le sens de l’amitié et connaître chacune un miracle personnel.

Tout sauf toi

Bea et Ben vivent un premier rendez-vous plein de passion et d’attraction.

Mais aussi vite que les étincelles jaillissent, l’intérêt s’estompe également.

Ils se séparent jusqu’à ce qu’ils se retrouvent de manière inattendue lors d’un mariage en Australie.

Même s’ils ne se supportent pas, ils décident de nouer une relation et d’essayer de tromper toute la noce.

Une 3e semaine de janvier on ne peut plus riche en sorties cinéma en tout genres !

Pour les adeptes d’énigmes, découvrez Another Code : Recollection, un remastering de la saga maintenant disponible sur Switch.