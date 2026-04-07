Dragoland T1

Auteurs Eric Lide Nombre de pages 304 Date de parution 19/03/2026 Editeur Jungle Prix 17.95€ Acheter Amazon

Résumé

La vie d’Orin, un jeune villageois, est bouleversée lorsqu’il découvre qu’il est la réincarnation du Champion et qu’il est destiné à vaincre le maléfique Seigneur des démons.



Pour affronter son armée, Orin aura besoin d’une épée mystique. Heureusement pour lui, une jeune sorcière ambitieuse nommée Margo est prête à l’aider. Ensemble, ils se lancent dans une quête épique… qui serait beaucoup plus facile si le jeune garçon cessait de se lier d’amitié avec les démons qu’ils sont censés détruire.



Mais peut-être que le grand coeur d’Orin est un avantage dans un monde où il faut tous les alliés possibles !

Ce que j’en pense

Orin, Béatrix et Pascal sont un groupe de jeunes aventuriers qui veulent intégrer la garde de leur village. Et cela tombe bien, ils forment un groupe assez complémentaire (la fameuse trinité !) avec un mentor plutôt balèse et plein de monstres dans le coin ! Mais les choses vont très vite s’accélérer et le jeune groupe va vite être confronté à des évènements qui le dépasse : le réincarnation du Champion légendaire, le Seigneur des Démons, des monstres géants, … Débute alors pour Orin une quête extraordinaire pour trouver l’équipement du Champion, rassembler des compagnons et vaincre, pour le moment, les lieutenants du Seigneur des Démons.

Si le pitch vous fait penser à un scénario de jeux vidéo, c’est normal ! La BD s’inspire très largement des codes des J-RPG et notamment de la saga Dragon Quest. Un scénario sur le papier assez naïf et qui s’adresse en effet de prime abord à un lectorat plutôt jeune. Mais au delà de la classicité de l’histoire, les jeunes lecteurs pourront s’imprégner de valeurs telles que l’amitié, l’importance du collectif, … Et pour les lecteurs plus âgés, c’est un plaisir de parcourir les pages à la recherche des multiples références cachées. Et je n’ai pas non plus boudé mon plaisir à l’humour de la BD, bien présent et plutôt efficace !

Mais si le scénario s’inspire de Dragon Quest, le dessin aussi. On reconnaîtra beaucoup de monstres issus de la série et l’univers global plongera sans problème le lecteur dans ce monde de fantasy. Les décors sont plutôt simples mais très lisibles, les envi ronnements sont très colorés et les personnages / monstres ont des design réussis ! C’est un vrai plaisir de parcourir les pages de cet album !

D’un point de vue fabrication, on est sur un petit pavé de 300 pages dans un format souple mais avec un papier plutôt épais qui rend la lecture agréable. Des rabats sur les deux côtés vont également pouvoir servir de marque pages si vous ne finissez pas toute la lecture d’un coup ! Les éditions Jungle ont l’habitude de fournir des objets agréables à manipuler et à lire, Dragoland ne fait pas exception !

Ce premier tome de Dragoland est une très bonne découverte ! Les 300 pages passent très vite et j’ai hâte de découvrir la suite des aventures d’Orin et des ses compagnons ! Pour un lectorat plus jeune, la BD me semble également très adaptée pour qui aime la magie, l’aventure et est prêt à devenir un fan de fantasy et de RPG !