Jusqu’à il y a peu, je n’étais pas particulièrement amateur de films musicaux, pour une raison qui m’échappe aujourd’hui. Peut-être avais-je l’impression que les comédies musicales étaient plus « musicales » que « comédies », et que les histoires n’étaient que trop peu servies par les chants et chorégraphies qui ponctuent les oeuvres. Peut-être, aussi, que c’est le niveau général de ces films qui a grimpé en flèche depuis quelques années désormais, et qu’on retrouve au panthéon des meilleurs films des titres comme La La Land, Yesterday, Annette, Rocketman ou encore The Greatest Showman, pour ne citer qu’eux.

Ce dernier est d’ailleurs l’un de mes films préférés de ces dernières années. Et on le doit à un certain Michael Gracey, un réalisateur qui s’est fait une spécialité de transposer le monde de la musique au cinéma. Il était d’ailleurs intialement prévu pour oeuvrer également sur Rocketman, avant qu’un désaccord avec Elton John (dont la vie est racontée dans le film) ne le fasse céder sa place à Dexter Flectcher. C’est donc avec le plus grand intérêt que je me suis intéressé à Better Man, qui se propose de nous plonger dans la vie tourmentée de Robbie Williams. Avec un parti pris plutôt osé.

Ce parti pris, c’est de proposer un biopic sur ce chanteur que l’on connait tous, en remplaçant le personnage principal par… un singe. Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Jamais le propos n’est évoqué dans le film, si ce n’est cette phrase où Robbie se dépeint comme étant « moins évolué que les autres », et qui aurait donc probablement amené ce choix artistique. Passées les premières minutes, qui interloquent et nous font vraiment regarder chaque plan avec des yeux amusés, on « oublie » très vite cette caractéristique du personnage pour se plonger complètement dans la vie compliquée de ce petit gamin de Stoke, une ville industrielle perdue au milieu du Royaume-Uni. Une vie marquée notamment par l’abandon d’un père que le petit Robert a toujours admiré, et qu’il va toujours tenter d’impressionner et satisfaire, même en tant qu’adulte. On découvre toutes les étapes de la vie de Robie, des débuts glorieux avec Take That, la gloire en solo, mais aussi et surtout la lutte contre la pression, les vices et addictions d’une star qui se perd en courant après ses rêves.

D’un point de vue personnel, j’ai toujours apprécié la musique de Robbie Williams sans jamais l’écouter plus que cela, et je ne me suis jamais intéressé au personnage en lui-même avant ce film. Malgré tout, il a réussi à me saisir complètement, à m’émouvoir souvent, à m’emballer complètement. On est selon moi en présence d’une très grande oeuvre, qui ne se contente pas d’être un biopic ou un film musical, mais une véritable proposition intéressante à tous points de vue.

Concernant le Blu-ray en lui-même, on est sur du grand classique, avec du contenu bonus limité mais de très grande qualité. On y découvre notamment un reportage très dense sur la création du singe par les studios d’animation qui ont oeuvré sur le film, que Michael Gracey a été chercher après avoir été complètement impressionné par leur prestation sur les films La Planète des Singes. Il estimait complètement bluffant leur travail pour faire passer des émotions par de simples regards, et s’est imaginé qu’associer ce talent au personnage de Robbie Williams serait un pourvoyeur d’émotions fou. Si vous voulez mon avis, il a eu le nez creux ! Je vous mets un petit extrait de ce making-of, juste en-dessous.