Test effectué à partir d’une clef fournie par le développeur.



Nightmare Frontier est un jeu de stratégie rogue-lite développé et édité par Ice Code Games ayant fait entre autres le diptyque Hard West ainsi que Rogue Waters (qui semble avoir posé les base pour le jeu dont nous allons parler aujourd’hui).



Dans une version alternative de l’Amérique du XXème siècle, d’abominables créatures appelées Tisseurs viennent répandre peur, mort et chaos. Une poignée d’anti-héros appelés les Charognards se réunissent pour rétablir l’ordre, affronter leurs plus grandes peurs et détruire le Cauchemar d’où viennent les Tisseurs.



Un scénario simple mais qui nous met dans l’ambiance du jeu. Le but est d’effectuer des raids dans les différents secteurs de la ville afin d’y trouver ressources et survivants. Lorsque vous avancez suffisamment à travers la carte, il vous sera possible de revenir dans votre planque où vos charognards pourront reprendre leurs forces et vous pourrez améliorer votre équipement grâce aux diverses ressources acquises (même si les améliorations sont souvent minimes). Je vous recommande, lors de vos premiers raids, de quitter le quartier le plus tôt possible pour pouvoir faire quelques améliorations, même si vous devrez recommencer depuis le début. Pendant vos raids, vous pourrez choisir plusieurs embranchements, la plupart d’entre eux menant à une bataille avec les Tisseurs tandis que certains proposent des améliorations comme l’augmentation de la santé de vos personnages où de l’équipement (prenez les bottes Mustang dès que possible), ce qui rappelle un peu Slay the Spire.

Charognards. Ensemble. Forts.



Lorsque vous êtes projeté dans un combat, vous pourrez déployer un maximum de trois unités sur la carte. Le but des combats se résume souvent à tuer tous les Tisseurs mais dans le cas où vous rencontrez un nouveau survivant, le but peut être de le mener au point d’extraction (ce qui peut être une bonne idée pour économiser la santé fragile de vos personnages).



Si vous avez déjà joué à un jeu de rôle tactique, vous serez dans votre élément. Vous déplacez vos charognards avec un système de grille, vous pouvez effectuer des actions avant et après les déplacements… bref, tout ce que l’on attend de ce genre de jeu. Là où cela peut être un peu plus stratégique, c’est que Nightmare Frontier vous permet de faire une action supplémentaire avec un personnage lorsque celui-ci tue un Tisseur. Avec la bonne unité, il est possible de prolonger votre tour et de gagner avant même que les monstres aient pu lever le petit doigt. Le jeu a d’ailleurs un système de poussée et de collision similaire à Fighting in Tight Places. Certaines actions permettent de repousser une unité et si elle entre en collision avec un obstacle ou une autre unité, elle perd plus de points de vie. Les batailles deviennent plus amusante avec les systèmes mentionnés ci-dessus et le joueur essaiera de faire le plus dégâts en moins de tour et d’actions. Avec cette stratégie, vous accumulerez plus de ressources.

Une balle rebondissante lovecraftienne.



Pour ce qui est des charognards, ils sont tous interchangeables (ils partagent carrément les mêmes modèles) et je les distingue en trois catégories majeures: Les unités «normales» avec une marge de déplacement correcte, un revolver qui permet de tirer assez loin et un punch pour pousser les monstres. Le «Heavy» avec une carrure importante qui se bat généralement avec un fusil à pompe où un couteau de boucher et la meilleure unité pour la fin, le «Sniper». Le meilleur type d’unité puisqu’en un coup de fusil, il tue instantanément quasiment toutes les monstres… mais on ne peut tirer qu’une seule fois par combat donc il faut l’utiliser intelligemment.

Pour ce qui est du bestiaire, il n’est pas très impressionnant. On passera notre temps à combattre des créatures générique appelées les Spectres avec parfois quelques trouvailles comme les araignées pistoleros qui peuvent tirer sur n’importe quelle unité présente dans leur champ de vision ou les marionnettes de sang qui peuvent se téléporter un peu n’importe où sur la carte avec leurs cordes que vous pourrez utiliser, ce qui sera très pratique lors des mission d’escortes.



Si le gameplay loop est agréable, on pourra reprocher au jeu une présentation trop légère. En jetant un œil, il semblerait que beaucoup d’éléments (y compris l’interface) soient repris de leur précédent jeu, Rogue Waters. Cet article étant rédigé au moment où le jeu n’est qu’en early access, il n’est pas impossible que le développeur travaille à peaufiner tout cela. La bande-son est vraiment quelconque. À noter que Ice Code Games a eu recourt à l’IA générative, notamment pour quelques assets ainsi que la traduction dans certaines langues.

« Tout ce que tu désires est à toi, mon ami… si tu as assez de pièces manquantes et de fragments du Cauchemar. »



Nightmare Frontier est un jeu sympathique avec un gameplay suffisamment convaincant pour que l’on puisse y passer plusieurs heures. Il faudra toutefois s’armer de patience avant de pouvoir y jouer dans son intégralité, le développement devant se terminer autour du premier trimestre de 2026. Il ne me reste plus qu’à souhaiter bonne chance à Ice Code Games, en espérant que le jeu en vaudra la chandelle.



Nightmare Frontier est disponible en early access sur Steam depuis le 16 Juin 2025.