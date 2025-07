Les fans de jeux vidéo à l’affût

Chez Conso-Mag, on ne s’en cache pas : on est de grands joueurs. Et s’il y a bien une licence qui occupe une place particulière dans nos petits cœurs irradiés, c’est Fallout. Son univers post-apocalyptique rétrofuturiste, son humour noir, ses dilemmes moraux et ses mécaniques RPG nous ont accompagnés pendant de longues heures sur consoles et PC. Alors forcément, quand Prime Video a annoncé une série en prises de vues réelles, on a salivé… mais aussi un peu tremblé. Parce que l’adaptation de jeux vidéo en série ou film, c’est souvent quitte ou double.

Une série qui coche toutes les cases (et plus encore)

Et pourtant, Fallout a réussi là où tant d’autres ont échoué. Cette première saison – développée par Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld) – est une vraie réussite, saluée par la critique et les spectateurs. Sur Rotten Tomatoes, elle culmine à plus de 90 % d’avis positifs, et des sites comme IGN, The Verge ou Polygon s’accordent à dire que c’est l’une des meilleures adaptations de jeu vidéo à ce jour.

On y suit Lucy (Ella Purnell), une habitante d’un abri Vault-Tec, qui découvre un monde extérieur ravagé, violent et absurde. En parallèle, on croise un scribe de la Confrérie de l’Acier, un mystérieux Goule immortel (incarné par un génial Walton Goggins) et une galerie de personnages aussi barrés que dangereux.

Ce qui séduit immédiatement, c’est l’équilibre entre respect de la licence et propositions neuves. L’univers est riche en références – Nuka-Cola, Pip-Boy, Super Mutants… – mais jamais étouffant pour les non-initiés. Et surtout, le ton est parfaitement maîtrisé : à la fois grinçant, drôle, décalé, et d’une violence graphique assumée. Un joyeux chaos qui rappelle autant Mad Max que The Boys, avec une vraie identité visuelle et narrative.

Le Blu-ray : une édition physique généreuse

Disponible depuis le 9 juillet 2025, la saison 1 de Fallout se décline en trois formats physiques : DVD, Blu-ray et Steelbook 4K UHD, avec des prix publics respectifs de 29,99 €, 39,99 € et environ 44 € (souvent en promo).

Mais au-delà de la qualité visuelle et sonore (Dolby Atmos, HDR10, Dolby Vision pour la 4K), c’est surtout le contenu bonus qui mérite le détour. Warner Bros. Home Entertainment a fait les choses bien, avec plus d’une heure de suppléments répartis sur un disque dédié :

Commentaire audio de l’épisode 1 par Jonathan Nolan et Walton Goggins

par Jonathan Nolan et Walton Goggins Making-of “Console to Camera” , sur l’adaptation du jeu à l’écran

, sur l’adaptation du jeu à l’écran Portrait de “La Goule” , sur la transformation de Walton Goggins

, sur la transformation de Walton Goggins “Creating the Wasteland” : effets spéciaux, maquillage et décors

: effets spéciaux, maquillage et décors “Set Your Sets on 2296” : direction artistique

: direction artistique “The Costumes of Fallout” : plongée dans les choix vestimentaires de chaque faction

: plongée dans les choix vestimentaires de chaque faction “Safe and Sound” : focus sur la bande-son signée Ramin Djawadi

: focus sur la bande-son signée Ramin Djawadi “Writing for the Wasteland” et “Inside Season One” , pour mieux comprendre la vision des créateurs

et , pour mieux comprendre la vision des créateurs Et même une visite guidée humoristique de Vault-Tec animée par Bud Askins

La version Steelbook se distingue par son boîtier métallique collector et l’inclusion de six cartes illustrées exclusives, parfaites pour les fans.

Verdict

Que vous soyez amateur de l’univers Fallout ou simplement curieux d’une bonne série post-apo à la fois barrée, brillante et brutale, cette saison 1 mérite le coup d’œil. Et si vous êtes collectionneur, le Blu-ray (ou mieux, le Steelbook 4K) est une excellente manière de prolonger l’expérience avec style et bonus. Une adaptation qui ne se contente pas de faire le boulot : elle élève carrément le niveau.