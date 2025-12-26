Après une fin de Game of Thrones qui avait divisé (pour rester poli), le retour à Westeros avec House of the Dragon était forcément attendu au tournant. Préquelle centrée sur la maison Targaryen, la série ambitionnait de renouer avec ce qui faisait la force de la saga originale : intrigues politiques, luttes de pouvoir et tragédies humaines, le tout sur fond de dragons et de grandes maisons rivales. À l’occasion de la sortie du coffret Blu-ray 4K réunissant les saisons 1 et 2, on replonge dans cette fresque ambitieuse.

La série

La première saison de House of the Dragon a parfois été jugée trop lente ou trop bavarde par une partie du public. Pourtant, c’est précisément ce choix qui en fait l’une de ses grandes forces. En prenant le temps d’installer ses personnages, ses alliances et ses tensions internes, la série construit patiemment les bases d’un conflit majeur. Les amateurs de complots, de dialogues ciselés et de rapports de force subtils y retrouvent clairement l’ADN des meilleures saisons de Game of Thrones.

Le cœur du récit repose sur la famille Targaryen et ses déchirements, avec des personnages volontairement ambigus, rarement tout blancs ou tout noirs. La série assume une approche plus politique que spectaculaire, même si les dragons, omniprésents, rappellent régulièrement l’ampleur du monde et les enjeux colossaux qui s’y jouent. Visuellement, la production impressionne par la richesse de ses décors, la qualité des costumes et une mise en scène soignée, souvent sombre mais toujours lisible.

La saison 2, très attendue, marque une évolution notable. Plus directe, plus tendue, elle accélère nettement le rythme et plonge pleinement dans le conflit annoncé depuis le début. Les critiques soulignent une montée en intensité réussie, avec davantage de confrontations, des enjeux plus clairs et une violence plus frontale. Certains regrettent une approche parfois plus brute, là où la saison 1 brillait par sa lente montée en pression, mais l’ensemble reste solide et cohérent. La série assume désormais pleinement son statut de tragédie, où chaque choix entraîne des conséquences irréversibles.

Le coffret en lui-même

Ce coffret Blu-ray 4K réunissant les saisons 1 et 2 propose une édition à la hauteur de l’univers qu’il met en scène. La qualité d’image est particulièrement convaincante, avec une définition Ultra HD qui met en valeur les nombreux détails des décors, des costumes et des effets spéciaux. Le HDR apporte un vrai confort de visionnage, notamment dans les scènes nocturnes ou éclairées à la bougie, très fréquentes dans la série.

Côté audio, l’immersion est totale. Les pistes sonores rendent parfaitement justice aux dialogues, aux ambiances feutrées des salles du pouvoir comme aux scènes plus spectaculaires impliquant dragons et batailles. Le coffret inclut également une sélection de bonus appréciables, revenant sur la conception de la série, le travail autour des dragons, les choix narratifs et la vision globale de cette nouvelle plongée dans l’univers de George R. R. Martin. Des contenus qui enrichissent clairement l’expérience pour les fans.

Au final, ce coffret s’impose comme une excellente porte d’entrée – ou de redécouverte – pour celles et ceux qui souhaitent retrouver Westeros dans les meilleures conditions possibles. Une série dense, exigeante, parfois clivante, mais indéniablement ambitieuse.

