Difficile de trouver une saga aussi emblématique que Rocky. Depuis 1976, la trajectoire de Rocky Balboa a marqué des générations de spectateurs, bien au-delà du simple film de boxe. Avec le temps, la franchise a su évoluer, se réinventer et transmettre son héritage à une nouvelle génération grâce à la trilogie Creed. Ce coffret Blu-ray réunit aujourd’hui l’intégralité de la saga, soit 6 films Rocky et 3 films Creed, une occasion idéale de (re)découvrir cette fresque unique du cinéma populaire.

Une saga intergénérationnelle

Tout commence avec Rocky, film modeste devenu phénomène mondial, qui raconte l’histoire d’un boxeur sans gloire propulsé sous les projecteurs. Le succès est immédiat, et les suites développent progressivement le personnage, entre ascension, chute, rédemption et transmission. Si certains épisodes sont plus inégaux que d’autres, chacun participe à la construction du mythe Rocky Balboa, personnage profondément humain, imparfait, mais porté par une détermination sans faille.

Avec Rocky Balboa, la saga opère déjà un virage plus introspectif, préparant le terrain pour Creed. La trilogie portée par Michael B. Jordan apporte un souffle nouveau à l’univers, tout en respectant son héritage. Le regard se déplace vers Adonis Creed, fils d’Apollo, mais Rocky reste présent, en mentor, en figure paternelle et en mémoire vivante du passé. Creed III, qui conclut cette nouvelle trilogie, assume pleinement l’émancipation du personnage principal, tout en conservant les thèmes fondateurs de la saga : la transmission, le combat intérieur et la quête d’identité.

Le coffret Blu-ray

Ce coffret Blu-ray propose l’ensemble des neuf films dans une édition cohérente et accessible. La qualité d’image est globalement très satisfaisante, avec une nette amélioration par rapport aux anciennes éditions DVD. Les premiers Rocky, plus anciens, bénéficient d’une restauration appréciable qui respecte le grain d’origine tout en offrant une image plus stable et détaillée. Les films plus récents, notamment la trilogie Creed, affichent une image moderne, contrastée et très agréable à regarder.

Le travail sur le son est également convaincant. Les dialogues sont clairs, les ambiances bien restituées, et les scènes de combat profitent d’une vraie présence sonore qui renforce l’immersion. La musique iconique de la saga, indissociable de son impact émotionnel, conserve toute sa puissance dans cette édition. Selon les disques, le coffret inclut également des bonus consacrés aux coulisses des films, à la création des combats et à l’évolution de la franchise au fil des décennies.

Un coffret pour les fans… et les autres

Ce coffret s’adresse évidemment aux fans de la première heure, désireux de posséder l’intégralité de la saga dans un format physique de qualité. Mais il constitue aussi une excellente porte d’entrée pour celles et ceux qui n’auraient vu que les films Creed, ou au contraire seulement les Rocky. Visionner l’ensemble permet de mieux mesurer la cohérence et la longévité d’une franchise qui a su traverser les époques sans renier son identité.

Au final, cette intégrale Rocky + Creed représente bien plus qu’une simple compilation de films. C’est le témoignage d’une saga capable de parler de sport, de transmission et de résilience avec une sincérité rare.

Acheter sur Amazon