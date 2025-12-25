A la rédaction, à de rares exceptions près, tous les rédacteurs qui ont du goût en termes de jeux vidéo apprécient l’incroyable saga The Last of Us. Récemment, on a pu découvrir sur HBO / Prime Video l’adaptation des jeux en série, avec l’ami Pedro Pascal dans la peau de Joël, et Bella Ramsey dans celle d’Ellie. A l’occasion des Game Awars qui se sont tenus le 11 décembre dernier, la saison 2 a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure adaptation, devant Splinter Cell ou Minecraft. De notre côté, on vient de récupérer un magnifique coffret Blu-Ray 4K qui regroupe les deux saisons, et on vous en parle !

La série

Si The Last of Us était déjà une référence absolue dans le jeu vidéo, son adaptation en série a réussi un exploit rare : convaincre à la fois les fans de la première heure et un public totalement novice. La saison 1 pose les bases d’un monde ravagé par une pandémie fongique, dans lequel l’humanité tente tant bien que mal de survivre. Le récit se concentre sur la relation entre Joël, un survivant brisé par la perte, et Ellie, une adolescente qui pourrait bien représenter le dernier espoir de l’humanité. Sans jamais tomber dans la surenchère d’action, la série privilégie l’émotion, les silences et les relations humaines, ce qui lui donne une profondeur rarement vue dans une adaptation de jeu vidéo.

La saison 2, elle, élargit considérablement son propos. Plus sombre, plus dure aussi, elle explore les conséquences des choix passés et n’hésite pas à bousculer le spectateur. Le rythme se fait parfois plus posé, mais toujours au service d’une narration maîtrisée, portée par une réalisation soignée et des performances d’acteurs toujours aussi solides. Même sans connaître les jeux, la série se suffit à elle-même et propose une expérience intense, marquante et souvent bouleversante.

Le coffret en lui-même

Ce coffret Blu-ray 4K réunit l’intégralité des saisons 1 et 2 dans une édition clairement pensée pour les amateurs de belles images. La qualité visuelle est tout simplement exemplaire : la 4K UHD met parfaitement en valeur les décors post-apocalyptiques, les jeux de lumière et les nombreuses scènes nocturnes, avec une netteté et une profondeur impressionnantes. Le HDR apporte un vrai plus, notamment dans les contrastes et les ambiances sombres, sans jamais écraser les détails.

Côté son, là aussi, le résultat est à la hauteur. Les pistes audio offrent une immersion totale, que ce soit lors des scènes tendues ou dans les moments plus intimistes, où la musique et les ambiances jouent un rôle clé. Le coffret propose également une section bonus particulièrement intéressante, avec des making-of, des interviews et des contenus centrés sur l’adaptation du jeu vers la série. De quoi mieux comprendre les choix artistiques, narratifs et techniques qui ont permis à The Last of Us de s’imposer comme une référence.

Au final, ce coffret Blu-ray 4K s’adresse aussi bien aux fans de la licence qu’aux amateurs de séries de qualité qui souhaitent conserver l’œuvre dans les meilleures conditions possibles. Une édition soignée, complète et parfaitement adaptée à une série déjà culte.