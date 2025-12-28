Développé par Giants Software et Straight4 Studios, Project Motor Racing n’est pas un jeu de course comme les autres. Annoncé comme une simulation pour les puristes, il n’est pas à mettre entre toutes les mains, loin de là. Si vous cherchez l’équivalent des Souls-like dans un jeu de simulation automobile, vous avez trouvé le titre parfait !

Une chose est à savoir sur ce titre, c’est que derrière Project Motor Racing, il y a William Ian Bell. Pour ceux qui suivent le sujet de la simu auto en jeu vidéo, ce nom ne paraitrait pas inconnu. Pour faire simple, il fait partie des créateurs de la série de jeux Projects Cars, qui a fait son petit bonhomme de chemin et est devenue une référence sur PC depuis de nombreuses années. On peut donc s’attendre à du bon avec un afficionado de la simulation à la supervision du titre.

Personnellement, je suis franchement pas adepte des jeux 100% simulation par manque de temps, même si j’apprécie cependant de conduire des bolides avec une physique et un réalisme au top. J’espérais, après avoir suivi l’actu du titre, avoir un petit espoir de m’en sortir, avec un niveau de difficulté réglable annoncé pendant le développement. J’arrive à me débrouiller sur des titres plus simu/arcade comme Gran Turismo ou Forza Motorsport, et je gardais un intérêt pour le titre, curieux de savoir si un novice pouvait s’y attarder sans être trop effrayé par une difficulté impossible.

Mes premiers pas sur le titre, en novembre lorsque je l’ai reçu en test, ont été assez difficiles. Le jeu était certes fini, mais n’était pas sans besoin d’ajustement sur certains points. Pour commencer, les pénalités en jeu sur la version day one étaient véritablement trop punitives, il n’était pas rare de prendre des dizaines de secondes de pénalités pour des chicanes prises un peu trop juste, en ajoutant ceci à la difficulté simulation du titre. Cela devenait un véritable enfer de ne pas avoir le droit à l’erreur, ou de mordre un peu le bord de route, non pas pour tricher, mais juste parce qu’on a perdu un poil d’adhérence à la sortie d’un virage. Sans parler de l’IA qui faisait très mal dès que l’on était en difficulté sur la piste, et nous fonçait allègrement dedans en repartant comme si rien n’était. Alors bien sûr je parle de tout ceci à l’imparfait, car les développeurs ont travaillé d’arrachepied, et avec la dernière mise à jour du 16 décembre 2025, le titre a reçu beaucoup de correctifs, et cela se ressent en jeu. L’IA tente de faire moins de chocs, et il est possible de faire quelques sorties de pistes sans recevoir de pénalités, tant que cela reste dans des proportions raisonnables, avec un avertissement quand cela devient trop récurrent. On souffle un peu, même si on regrette un peu la possibilité d’activer un retour arrière comme dans la série de Microsoft, ou dans les derniers Moto GP. C’est important que je le précise maintenant, car le retour que je vous apporte aujourd’hui ne sera pas forcément vrai demain, avec une vraie volonté de l’équipe de plaire au plus grand nombre.

Simulation oblige, le gameplay se veut très réaliste avec les réglages par défaut, voire 100% hardcore en enlevant toutes les assistances et en augmentant le nombre de tours par circuit à réaliser lors d’une compétition. Avec une large gamme de véhicules disponibles, chacun aura une tenue de route différente, et il faudra surement se faire la main sur quelques-uns d’entre eux avant de trouver son modèle de prédilection. Les voitures plus anciennes seront forcément plus difficiles à manier, alors que les bolides les plus récents deviendront parfois presque un jeu d’enfant lancés à plus de 200km/h. Attention hein, vous n’êtes pas dans un jeu d’arcade encore une fois, on parle de simu où la moindre faute vous fait perdre 10 places, et les véhicules restent tous difficiles à dompter, comme dans la vraie vie en fait.

En course, vous aurez la visu sur tout un tas d’informations de télémétrie, de température de vos pneus, des dégâts, de la météo, ect… et cela aura un impact sur la conduite. Les véhicules les plus puissants ne partiront pas à 300km/h sans un besoin de faire chauffer la gomme au risque de déraper quasi instantanément. J’ai remarqué parfois aussi un comportement étrange du véhicule, de manière assez aléatoire, et dont je n’ai pas réellement compris la provenance. Peut être justement lié aux pneus ou un autre élément sur l’affichage qui pourrait l’expliquer, mais c’est une perte d’adhérence sur un virage alors que tout allait bien sur les tours précédents, même si ensuite le véhicule semble correctement repartir. Assez difficile du coup d’accepter ce genre de détail sur des courses qui peuvent parfois durer 30-40-60 tours et que cela arrive au 2ᵉ tiers de la course.

La sensation de conduite d’ailleurs est plutôt bonne, avec différentes vues de la caméra, embarquée ou de l’extérieur du véhicule, d’autant plus avec la Dual Sense en moins qui retranscrit bien les défauts de la route, et les passages de rapports des véhicules par exemple. On n’est pas sur un volant, mais ça reste très agréable de pouvoir contrôler sans difficulté manette en main. Seul petit bémol sur les passages de vitesses obligatoires, que cela soit lors des départs arrêtés, ou lors d’une sortie de route qui nécessite de basculer comme en vrai sur la position Reverse manuellement pour faire un demi tour, et de repasser en 1er pour repartir, tout ca avec une configuration de boite auto évidement ! Il faudra d’ailleurs être un dieu du passage de rapport pour espérer remonter le peloton en début de course, car l’IA semble avoir des réflexes surhumains (en même temps…), et si on a le malheur de démarrer un poil trop tôt, pénalité de départ évidement !

Pour revenir sur la difficulté du titre, attendez vous à un niveau élevé, très élevé même. Franchement, même en niveau de difficulté maxi, l’IA sur 20 %, je n’ai pas réussi à atteindre une seule fois la 1ʳᵉ place, avant les dernières mises à jour. Et, en fait, si, mais les pénalités que j’avais reçues m’ont refait descendre à la dernière place à l’arrivée… Je ne vous dis pas la satisfaction ces derniers jours, quand j’ai enfin réussi à la 3ᵉ place, au podium, et gagné un peu d’argent en mode carrière. Le bonheur étant cependant vite redescendu lorsque j’ai dû payer les réparations de mes quelques chocs avec les adversaires, qui m’ont couté la moitié de la prime. Bref. Un petit mot sur ces primes, déterminées par des engagements de sponsor que vous pouvez choisir en début de carrière, entre les sponsors qui vous paieront peu mais à chaque course, et ceux qui vous paieront selon votre conduite agressive ou non, voire votre pole position. Vous aurez plusieurs moyens de vous aider à grimper les échelons, même s’il faudra privilégier les gains faciles sur vos premières parties.

Pour le multijoueur, le titre propose plusieurs modes, principalement de la course contre la montre, sans adversaires visibles sur le circuit, et dans lesquels on pourra voir que finalement, le jeu ne semble pas difficile pour tout le monde avec des chronos battus par des joueurs réels. Mais aussi un mode multijoueur classé, pour lequel je ne pourrai pas vous en parler plus que des conditions d’entrée. Gros point noir pour celui ci, car il nécessite le passage d’un permis dans des conditions plus qu’étranges. Un seul véhicule disponible, un chrono à battre, et 3 adversaires IA présents sur le circuit. De mon point de vue, l’IA n’a aucunement sa place dans un passage de permis pour rendre accessible un mode multijoueur, d’autant plus qu’elle est en mode hard. Je m’explique, j’ai essayé à maintes reprises de passer ce permis, sans succès, mais avec en plus l’IA qui me mettait un tour dans le vent, et le jeu qui m’obligeait à faire place aux voitures derrière moi pour les laisser passer sans faire obstacle. Comment est-ce possible que les développeurs aient trouvé une cohérence sur ce point ? Je m’interroge toujours. Espérons également un correctif sur ce point.

Enfin un petit tour vers la technique: le jeu est globalement correct sur ce point avec une modélisation conforme des véhicules, et une bande son réaliste, que cela soit pour le son des moteurs, mais aussi sur le bruit de roulement sur le bitume ou le passage d’obstacles. Idem côté météo évolutive, même si l’affichage devient un peu trop terne lors d’une journée sombre avec des intempéries, nuisant largement à la lisibilité sur le circuit. Alors oui c’est normal et réaliste, mais cela pénalise malgré tout in game. Petit bonus sur les menus du jeu, avec parfois des commentaires de véritables pilotes qui parlent de leur passion, et des sensations de conduite (en anglais), que j’ai grandement appréciées et qui mettent bien dans l’ambiance du titre.

Voila, c’est ca Project Motor Racing, un jeu pour les puristes par des puristes, mais qui se cherche encore pour tenter d’aller chercher un peu plus de public. Comme je le disais en intro, si vous êtes fans de jeu réaliste, à difficulté très élévé, et que vous ne vivez que pour la course automobile, le jeu pourra vous toucher sur la corde sensible. Mais il faut bien en être conscient, et ne pas penser que l’ajustement de la difficulté rendra le jeu plus accessible, loin de la. Malgré cela, on sent la forte volonté de l’équipe pour continuer à améliorer le titre et il l’a déja prouvé en quelques semaines avec moults mises à jours bienvenues. Il faudra donc craquer pour ce titre si vous avez bien cela en tête et peut être esperer avoir le jeu de simu ultime dans quelques mois. N’hésitez pas à bien regarder les vidéos de gameplay (les miennes dans cet article, mais aussi d’autres joueurs qui ont pu tester le titre avec un volant par exemple) pour vous guider dans votre achat. Le potentiel est la, en tout cas Project Motor Racing pourrait bien vous plaire, finalement.