C’était ma première fois à Tokyo. Voici ce que j’ai vu, ressenti et retenu en trois jours sur place.

Si vous nous lisez depuis un moment, vous connaissez sans doute mon amour pour le jeu vidéo depuis le plus jeune âge. Depuis ma plus tendre enfance, j’ai été biberonné aux différentes aventures que ce medium si particulier a à offrir. Et forcément, le jeu vidéo japonais, précurseur parmi les précurseur, a eu une grande place dans mon coeur, essentiellement à mes débuts : Nintendo, SEGA, Mario, Sonic, Donkey Kong, Final Fantasy, Pokémon, Metal Gear Solid, Tekken… Tant de titres, tant de noms qui évoquent un millier de souvenirs. Si je me suis depuis éloigné un peu du jeu vidéo japonais au profit de productions occidentales qui me correspondent plus désormais, dans la grande majorité des cas, j’ai toujours rêvé de découvrir le Japon, et plus particulièrement Tokyo. Cet hiver, à l’occasion d’un séjour en famille en Corée du Sud, j’ai enfin saisi l’occasion : je me suis offert une parenthèse de 3 jours dans la capitale nippone. Je vous en parle !

3 jours. Arrivée le dimanche matin à 10h, départ le mardi à 19h. C’est donc court, et je ne vais clairement pas avoir le temps de découvrir tout ce que la ville a à offrir. Il m’a donc fallu faire des choix, et j’ai choisi de privilégier un maximum le côté qui a bercé mon enfance, en visant les lieux emblématiques de la scène jeu vidéo, mais aussi de la culture pop japonaise.

Jour 1 – Asakusa & Akihabara

Après avoir atterri à l’aéroport de Haneda et passé toutes les formalités de douanes et d’immigration, je saute directement dans le train/métro après avoir acheté une carte Pasmo en 2 temps, trois mouvements. C’est hyper fluide, aucune friction, et me voilà arrivé à Asakusa une heure plus tard. J’ai ciblé ce quartier pour mon hôtel car il coche de très nombreuses cases : il est déjà idéalement placé en termes de transports, avec un accès direct à l’aéroport, mais également deux lignes de métro qui me permettent d’accéder rapidement aux quartiers que j’ai ciblé. De plus, on y trouve le temple de Senso-ji, le plus connu de Tokyo, que je voulais beaucoup découvrir et qui est également ma caution « histoire et culture » du séjour !

Après avoir déposé mes bagages en vitesse à l’Asakusa Sunroute Hôtel – au rapport qualité/prix très correct, surtout sur les chambres solo, il est temps de passer aux choses sérieuses. Un excellent petit ramen en face de l’hôtel me permet de refaire le plein d’énergie après mon réveil très (trop) matinal, et direction le temple. En chemin, je ne peux m’empêcher de sourire en voyant les hordes de touristes se précipiter vers les échoppes permettant de louer des kimonos traditionnels pour arpenter les allées du temple et faire chauffer leur compteur Instagram par la même occasion.

Je continue mon trajet vers le temple jusqu’à ce que le Japon m’attrape par le col et me rappelle qu’on est dans un endroit pas comme les autres : je me fais happer dans un pig café, un endroit où on peut siroter une boisson tout en faisant des grattouilles à des petits cochons. Je ne vais pas mentir : j’ai bien aimé ce moment, même si je sais que ces animaux n’ont absolument rien à faire ici.

Après cette petite parenthèse, je retourne vers le temple, et me fraye tant bien que mal un chemin entre les hordes de touristes qui sont venus en nombre en cette période de vacances entre Noël et la nouvelle année. Le temple est magnifique, la pagode qui le jouxte est fabuleuse, et j’ai été vraiment touché par la « cérémonie » de l’encens où de nombreuses personnes viennent se purifier avant d’entrer. Mais (et c’est un gros mais) le densité de population et le global irrespect des lieux par les touristes m’empêche complètement d’apprécier le moment. Cet endroit doux et spirituel voit sa nature complètement reniée par le tourisme global, et il n’y a qu’en s’écartant énormément du chemin que l’on parvient à apprécier. Un peu décevant donc, même si la beauté du lieu reste là.

A peine sorti de ce tumulte qu’il est temps de plonger dans un autre. Le soleil commence doucement à se coucher, et j’ai envie de découvrir Akihabara de nuit. Je saute dans le métro, et ressors quelques stations plus loin. Dès le départ, je découvre avec plaisir les immeubles entiers remplis de revendeurs de figurines de mangas, animés et autres méchas dont raffolent tant les Japonais – et bon nombre de touristes venus là aussi en nombre. Naruto, One Piece, Demon Slayer, L’Attaque des Titans, Dragon Ball Z, Fairy Tail, Slam Dunk, ainsi qu’une infinité d’autres dont je n’ai jamais entendu parler : ils sont tous là, en grand, en petit, en action figure ou non. Je ne suis qu’un lecteur très occasionnel de mangas, mais j’ai pris un vrai plaisir à découvrir ces rayons. Nul doute que le fan de telle ou telle licence pourra faire un festin et repartir avec du bon gros loot à prix tout doux.

Viennent ensuite mes déceptions concernant Akiba (le surnom donné au quartier). Je sais que le jeu vidéo a perdu de son influence en ces lieux, que les salles d’arcade naguère si prospères ont soit fermé, soit sont l’ombre d’elles-mêmes, soit ont pivoté pour faire du gachapon et des UFO catchers le gros de leur fond de commerce. Mais tout de même, grosse déception en me baladant et en voyant des dizaines de vieux otakus aux cheveux gras dépenser la moitié de leur salaire pour essayer d’attraper la figurine 1/12ème d’une petite gamine au gros seins habillée en maid. Ces mêmes maids qui vous accostent d’ailleurs dans la rue pour tenter de vous emmener vers l’un des très (trop) nombreux maidcafé, ces endroits où des jeunes filles habillées en soubrette se comportent avec vous comme si vous étiez un roi. Si certains parlent de différences culturelles, je pense que c’est tout simplement creepy de bout en bout.

Heureusement, restent quelques étages intéressants du côté de Taito Station, GIGO ou surtout HEY. Cette dernière propose notamment un étage presque entier consacré au shoot’em ups, tandis qu’on peut se régaler en regardant les parties de jeux de rythme de certains joueurs acharnés. Un peu de versus fighting par ci, quelques courses de Mario Kart ou de jeux de courses urbaines par là, des gros combats de méchas un peu plus loin. Les étages jeux vidéo de ces bâtiments sont très chouettes, j’ai pris un vrai plaisir à les arpenter et à dépenser quelques centaines de yens par ci par là, mais l’évidence est là : le jeu vidéo n’a définitivement plus la cote, les arcades ne se sont que très peu renouvelées et les salles ne survivent désormais plus que grâce aux autres sources de revenus.

C’est un peu déçu et mélancolique que je finis cette soirée. Si Akihabara ne m’a pas enchanté comme cela aurait été le cas 10, 15 ou 20 ans en arrière, je reste malgré tout très content d’avoir enfin pu poser les pieds dans ces lieux emblématiques.

Jour 2 – Shibuya & Shinjuku

Nouvelle journée, nouvel état d’esprit. Après la déception de la veille, c’est plein d’énergie que je me lance vers deux lieux qui me plaisent beaucoup, à commencer par Shibuya, là encore accessible directement depuis la station de métro juste à côté de mon hôtel. A peine sorti de la station, on découvre ici un paysage complètement différent, avec ses grattes-ciels, ses écrans géants, qui me fait beaucoup penser à Gangnam que je connais bien désormais.

Pour commencer mon escapade, je me rends au très célèbre Shibuya Crossing, cet énorme passage piéton emblématique que l’on retrouve dans tant d’oeuvres, que ce soit des films, jeux ou animés. Après avoir fait la traversée moi-même, je me glisse dans le Starbucks qui surplombe le carrefour pour y prendre 2-3 photos et vidéos – clairement le meilleur point de vue du coin. Le bâtiment dans lequel je me trouve mérite le détour pour ses boutiques également : à l’étage jute au-dessus se trouve le Pokémon Trading Card Center, un endroit où les joueurs du célèbre jeu de cartes peuvent se retrouver pour s’affronter dans un espace dédié. De mon côté, c’est surtout le pop-up store Star Wars (et Marvel) du sous-sol qui me fait de l’oeil et qui va m’occuper un petit moment.

Je me lance alors vers mon deux objectif du jour dans le coin : Parco. Cet énorme centre commercial accueille au sixième étage le Cyberspace Shibuya, un espace qui regroupe la boutique officielle Nintendo, un Pokémon Center, mais aussi les stores officiels de SEGA, Capcom, du magazine Jump ou encore Godzilla. Je me suis régalé à arpenter les allées de ces boutiques remplies de produits dérivés tous très chouettes, dont certains exclusifs, et j’ai du me contenir pour ne pas dépenser une fortune ! Attention toutefois, on peut s’en douter mais le lieu brasse un monde énorme là aussi, et la file d’attente pour passer en caisse peut être assez colossale.

Petit arrêt au stand après ça : direction un petit restaurant du quartier pour déguster un très bon curry, avant de reprendre le métro pour Shinjuku et Kabukichō, le quartier du divertissement et de la vie nocturne. A peine arrivée, je n’ai qu’une hâte : découvrir la tête de Godzilla qui surplombe Toho Cinemas. Et ça vaut le détour, cette vision iconique me régale. Puisqu’il me reste pas mal de temps avant que les néons ne commencent à marquer le début des hostilités, je décide d’ailleurs de me faire un film. IMAX, 3D et tout le tintouin : je me lance dans Avatar 3 : Fire and Ash (que j’ai vraiment adoré, mais ce n’est pas le sujet !).

Il est 20 heures lorsque je sors du cinéma, et la rue est en ébullition. Le quartier animé s’est transformé en véritable raz-de-marée humain avide de bières, de brochettes, de cocktails et, de manière générale, de grosses soirées entre amis. C’est dense, c’est intense. Parfois un peu trop, mais c’est ce qui fait aussi le charme de ce quartier. On me propose gentiment à trois reprises des « sexy massages » que je refuse poliment, me contentant d’une bonne mousse en terrasse et d’un nouveau ramen pour boucler ma soirée. Le lieu est vraiment pensé pour faire la fête, et c’est certainement un endroit que j’aimerais redécouvrir en groupe un peu plus tard.

Jour 3 – Ueno Park & Tokyo Skytree

C’est déjà le dernier jour de cette escapade tokyoïte ! Après avoir effectué mon ckeck-out, je saute dans le métro pour me diriger vers le parc d’Ueno, en plein coeur de Tokyo. J’ai envie d’un petit moment de calme, de paix, et de finalement m’orienter vers un Japon plus doux, plus spirituel ou authentique, et cette petite balade au grand air va me faire le plus grand bien.

Le parc, qui accueille en son sein le grand Zoo de Tokyo ainsi que le Musée National de Tokyo, est également très connu car rempli de cerisiers en fleurs au printemps. De mon côté, ce sont ses allées paisibles qui m’intéressent aujourd’hui. Complètement par hasard, je tombe sur le sanctuaire shinto Gojōten, un lieu absolument magnifique, calme, qui m’a fait un bien fou. J’y prends le temps, j’observe calmement quelques locaux qui viennent s’y recueillir, faire une prière. Je m’en doutais un peu, mais c’est au final davantage cet aspect de la culture nippone qui me parle désormais, loin des néons, des décibels et des PEL convertis en peluches à la qualité douteuse.

Après un petit moment de calme, je retourne vers la foule pour découvrir Ameyoko, une rue piétonne remplie de street food, de petites échoppes et… et je n’en sais pas beaucoup plus. J’y prends un véritable bain de foule, mais pas du genre agréable. Je ne peux à peine bouger, je n’avance pas d’un pas pendant 5 minutes, et je piétine ensuite pendant 15-20 minutes sans quasiment rien voir tant les gens sont aglutinés. Je décide donc de prendre une perpendiculaire et sortir de là ! Direction un petit restaurant du coin pour y manger un gyudon, un bon plat de riz et viande.

Après ça, direction mon dernier arrêt avant le retour : Tokyo Skytree. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monument, sachez qu’il s’agit tout simplement de la plus grande tour du monde avec ses 634 mètres, et de la troisième structure la plus haute du monde après le Burj Khalifa (Dubai, 829,8m) et Merdeka 118 (Kuala Lumpur, 678,9m). Etonnemment, le prix de la montée n’est pas si élevé, puisque cela revient à une quinzaine d’euros pour monter au sommet. Je n’ai malheureusement pas pu tenter l’expérience, n’ayant pas anticipé ce stop il n’y avait plus de place à mon arrivée. J’ai profité pendant un moment de la vue d’en bas, et je peux vous dire que rien que cela, ça donne le vertige !

Et voilà qui achève mon séjour à Tokyo ! Direction Haneda – en ligne directe depuis Skytree, un peu moins d’une heure de trajet – pour un retour vers Séoul. En définitive, et comme je le disais un peu plus haut dans cet article, j’ai globalement été déçu par les lieux mythiques que je souhaitais découvrir depuis longtemps. Akihabara, Shinjuku, Shibuya sont des lieux qui ont beaucoup vécu dans mon imaginaire, mais qui n’ont finalement pas été aussi incroyables que ce que j’imaginais. La faute, peut-être (certainement même) aux nombreux séjours passés en Corée, à Séoul. De nombreux aspects sont en effet très comparables entre les deux capitales asiatiques, et je n’ai peut-être plus l’effet « wahou » de la découverte que d’autres touristes peuvent avoir en arrivant à Tokyo sans être passé par la Corée. Je suis malgré tout hyper content d’avoir passé du temps là-bas et d’avoir coché cette case. Je le devais a minima à mon jeune moi qui a rêvé de ça depuis tant d’années !