Voici une initiative comme on n’a peu l’habitude : à l’occasion de son 50ème anniversaire, le parc d’attraction Europa Park, lance un projet assez fou : utiliser Ed et Edda, ses deux mascottes, dans un long métrage intitulé Ed & Edda : Super Grand Prix, qui sera dans les cinémas au mois d’octobre en France (fin juillet en Allemagne). En parallèle de ça, des adaptations en jeux vidéo sont également au menu, et une version Switch de Ed & Edda : Grand Prix – Racing Champions nous est parvenue. Petit test rapide.

A l’heure où Mario Kart World vient de débarquer et accapare toute l’actualité du côté de chez Nintendo (partagée depuis peu avec le très bon Donkey Kong Bananza), sortir un jeu de course comparable à ce que propose le plombier moustachu et sa clique est assez culotté. Difficile en effet de ne pas l’avoir en tête au moment d’entamer notre test sur ce jeu, qui propose les mêmes types de mode de jeu, à savoir les grands prix, les courses libres, des courses dans lesquelles on s’envoie des objets et on laisse des pièges dernières nous.

L’arrivée sur le menu principal fait belle impression : on y voit directement des images du long métrage d’animation qui semble vraiment très réussi visuellement, et nous donne immédiatement envie de se lancer. Niveau casting, on compte quelques uns des personnages qui gravitent autour d’Ed & Edda, chacun avec son véhicule. Comme dans tous les jeux du genre, on retrouve des personnages de gabarits différents, qui influent sur les stats de vitesse, accélération, maniabilité.

Jusqu’au début de la course, tout était plutôt chouette, et je me suis pris à rêver d’une alternative sympa, notamment pour mon fiston qui commence doucement à se mettre au jeux vidéo du haut de ses 5 ans, et qui pourrait prochainement découvrir les mascottes d’Europa Park. Mais, une fois la course lancée, c’est le désenchantement complet : visuellement, le titre n’est absolument pas digne d’une production actuelle et, si j’ai bien conscience qu’il s’agit ici d’une version Switch première du nom et que je me suis habitué aux très jolis standards de la Switch 2, l’ensemble n’est pas au niveau visuellement, et de loin. Mais passe encore. Reste la variété des décors sur les différentes pistes, que j’ai bien apprécié.

Ce qui est plus gênant, c’est au niveau du gameplay. La seule véritable réussite, à mon sens, se situe au niveau de la sensation de vitesse, plutôt bien rendue. Il s’agit là toutefois de mon avis d’adulte, et je ne suis pas sûr qu’un jeu destiné à un public très jeune bénéficie beaucoup d’un gameplay rapide. Car pour le reste, c’est très mauvais : le contrôle des véhicules est vraiment moyen, les engins glissent sur la piste sans véritable y adhérer, et encore plus lorsqu’on tente un dérapage qui se termine en nous remettant sur des rails en fin de glissade, ce qui est très perturbant. Du côté des objets, c’est très illisible sur leur utilisation et leur utilité : on sent que les développeurs n’ont pas voulu ajouter de choses trop « aggresives » type missiles ou bombes, et on se retrouve donc avec des lasers et autres objets aux effets trop flous et hasardeux.

Vous l’aurez compris, Ed & Edda : Grand Prix – Racing Champions est un jeu complètement dispensable. On vous recommande d’attendre sagement le mois d’octobre pour aller voir le film en salles plutôt que de craquer pour ce jeu. Ou bien d’aller faire un tour à Europa Park, qui est très clairement l’un des meilleurs parcs d’attraction d’Europe.

Allez, pour finir, je vous mets également la bande-annonce du film ci-dessous.