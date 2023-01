A l’heure où nous commençons tous nos bonnes résolutions de début d’année (et que nous tenterons tous de tenir le plus longtemps possible), nous allons tous (ou la plupart) penser à s’accorder plus de temps pour soi, voyager (et localement !), s’ouvrir à de nouvelles expériences, se rapprocher de la nature et ainsi se reconnecter à l’essentiel et tous ces défis divers et variés pourraient tout à fait se retrouver dans Chilowé (issu de « chill-away » en anglais). En effet, ce concept qui a seulement 4 ans propose de vivre des expériences originales en France au plus près de la nature. Leur mission est de partager, inspirer et protéger, des valeurs ô combien importantes et essentielles aujourd’hui et qui constituent l’essence même des micro-aventures Chilowé !

Découvrons donc la bible Chilowé contenant fiches pratiques, conseils et interviews publiée aux éditions Marabout qui va pour sûr vous donner envie de découvrir cette année de nouvelles aventures uniques à expérimenter seul, en couple, en famille ou entre amis.

Chilowé : La bible de la micro-aventure publiée aux éditions Marabout

En quête d’un peu d’inspiration ? Vous trouverez justement votre bonheur dans le guide conçu par Chilowé regroupant un tas d’idées pour partir à l’aventure autour de chez vous. L’ouvrage est composé de différentes catégories selon que l’on parte seul ou à plusieurs et surtout selon le but recherché lors de votre micro-aventure !

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, ne perdons pas de vue les bases résumées sur une vingtaine de pages qui vous permettront une préparation optimale. L’équipement au complet est mis en avant entre le contenu à prévoir pour le sac à dos, pour le coucher à la belle étoile, pour une randonnée ou une virée en mode « bikepacking ». Le tout rythmé par des retours d’expériences concrets d’aventuriers pour un avant-goût d’évasions à pied, à vélo ou en canoë !

Les deux catégories suivantes sont également des parties où l’on parle surtout praticité puisqu’il est question de partir soit en famille (et notamment avec bébé !) ou entre amis. Comment s’équiper, s’organiser et trouver les meilleurs plans pour éviter toute galère de dernière minute ? Astuces & idées toujours ponctuées d’épisodes inspirants et enrichissants de passionnés et de baroudeurs expérimentés.

Puis se posent ces questions : quel est le but que je me donne pour cette virée en pleine nature ? Est-ce que je veux juste profiter du moment présent ? Est-ce que j’ajoute un aspect écologique à mon aventure ? Est-ce que je souhaite vivre au rythme de la nature ? Tester mes limites ? Tout autant d’interrogations qui mènent finalement à des expériences différentes, envisagées dans ce guide à travers des tutos, des interviews, des récits personnels, des to-do-list, le tout agrémenté de belles photos qui vous feront certainement de l’œil pour un prochain projet d’échappée ! Quelques exemples pour vous donner envie : faire le tour du Grand Ballon en raquettes, grimper en skis de rando à la Tête Nord des Fours, traverser la France en se nourrissant de plantes sauvages ou encore gravir le Dôme de Neige des Ecrins. La découverte de ces beaux paysages se complètent par la cueillette de champignons, la préparation de croziflette, la reconnaissance de traces d’animaux ou encore la découverte de l’escalade.

Ce qui nous a séduit ce sont tout d’abord les expériences personnelles qui sont inspirantes et inédites, les propositions de parcours ou de virées en plein nature originales qui changent des itinéraires bateaux que l’on peut facilement trouver sur internet et les astuces tant sur le matériel, les régions & les lieux à ne pas louper. L’extraordinaire semble bien ordinaire finalement mais il faut tout simplement mettre le doigt dessus, se lancer, oui se jeter à l’eau et tenter l’expérimentation d’une façon ou d’une autre avec un minimum de préparation. Les conseils aguerris des guides Chilowé rassurent, les anecdotes motivent, les photos nous émerveillent et les reportages rendent ces aventures accessibles et à la portée de tous.