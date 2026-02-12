Les Utopistes T1

Auteurs Zanchi Stefano

Vincent Le Bars Nombre de pages 88 Date de parution 30/01/2026 Editeur Dupuis Prix 15.5€ Acheter Amazon

Résumé

Mystérieusement disparu depuis un an, Desvereaux laisse derrière lui son épouse, inventrice et ingénieure de génie, et sa fille Aurore, une ado opiniâtre et débrouillarde qui ne peut se résigner à la disparition de son père.

Prenant son courage à deux mains, avec un groupe de gamins de son école, Aurore va se lancer au secours d’Alexandre. Et comme le dit son savant de copain Medhi : « L’utopie, c’est tout faire pour rendre l’impossible possible ! »

Autoproclamée les Utopistes, la bande de gamins va devoir braver mille dangers pour accomplir son destin, à commencer par affronter un terrible dieu aztèque… Ce que j’en pense

Les Utopistes est une nouvelle série BD jeunesse par Vincent Le Bars et Zanchi Stefano. A la lecture de ce premier tome, on imagine aisément comment les suites pourront renouveler la série et embarquer les lecteurs dans les aventures des protagonistes !

Mais de quoi ça parle ? Alexandre Desvereaux, un aventurier star des médias, a découvert un moyen de voyager entre différents mondes via des portails-miroirs. Sans surprise, des pillards et des mercenaires vont s’emparer de cette occasion pour s’enrichir. Et Alexandre va malheureusement disparaître lors d’une de ses aventure et laisser seules sa femme et sa fille Aurore …

Un groupe de (très) jeunes aventuriers va alors partir avec Aurore à la recherche de son père et ils vont arriver dans un monde très proche de la mythologie aztèque avec son terrible dieu Tlaloc ! Le début d’une grande et dangereuse aventure pour ce groupe d’utopistes ! Les Utopistes T1 est donc un récit d’aventure, de voyage et de découverte mythique !

La BD est très jolie avec une très belle palette de couleurs. Les différents environnements ont tous leur identité et les personnages sont facilement identifiables. Une belle réussite !

Les Utopistes T1 est une BD très jolie, dynamique et généreuse. Un peu trop teintée jeunesse pour que j’ai vraiment apprécié la lecture, je la conseillerais néanmoins sans soucis à des lecteurs plus jeunes !

Merci aux éditions Dupuis et à #NetGalleyFrance pour la lecture !