Le monde de la bande dessinée a ce talent de pouvoir nous faire plonger dans des univers qui ne nous sont pas familiers, et qu’on n’oserait pas nécessairement aborder depuis un angle différent. Avec Sœurs de glisse, c’est du côté du handicap que l’on lorgne, et les auteurs nous plongent avec brio dans une aventure humaine extrêmement touchante.

On y découvre la vie des sœurs Sana, et plus largement de l’ensemble de leur famille. Au sein de celle-ci, la petite Léonie, malvoyante depuis la naissance, dont on suit l’évolution sur quelques années. Passionnée de sport, elle va toutefois être obligée d’arrêter la pratique en milieu valide. Déterminée à ne pas abandonner, elle va réussir à intégrer la section belge de para ski alpin. La seule condition ? Que sa soeur Emma, avec qui elle se dispute sans cesse, devienne sa guide, ses yeux sur la piste alors qu’elles la dévalent toutes deux à vive allure. Elles vont alors devoir (ré)apprendre à skier, cohabiter et communiquer pour tenter de s’imposer dans les grandes compétitions.

L’histoire qui nous est proposée par Gwénola Morizur (scénario) et Agnese Innocente (dessin et couleurs) est extrêmement touchante. Alors que j’ai abordé cette BD sans attente particulière, je me suis surpris à être complètement happé par l’histoire de cette famille, et de la petite Léonie. La force et la résilience de cette enfant pour qui rien n’est facile, la façon qu’elle a de se construire et reconstruire, mais également la manière dont sa sœur Emma est impactée par tout ce qui se passe, est quelque chose qui m’a saisi, m’a touché en plein cœur.

L’histoire est belle, et la manière dont elle est racontée l’est toute autant. Le rythme de cette aventure est très bien pensé, la narration très douce. On est touchés par l’histoire de ces gamines, mais sans jamais tomber dans le pathos. Notamment grâce aux très beaux dessins, aux traits joyeux et extrêmement doux visuellement, aux couleurs pastel justes, à une ambiance générale positive.

En résumé, une magnifique découverte, que je recommande vivement, peu importe que le ski ou le thème du handicap soient des sujets avec lequel vous ayez un atome crochu d’emblée ou non.

