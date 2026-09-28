Dans les Vosges, en début d’automne, j’ai souvent l’impression de choisir entre deux options : partir équipé pour une tempête qui n’arrivera jamais, ou faire confiance au ciel et finir trempé. Pour cette sortie près de Strasbourg, j’ai glissé la Saudan Pro de Columbia sur une couche légère. La météo annonçait quelques averses, sans plus. C’était une bonne occasion de voir ce que cette veste avait dans le ventre, même si la pluie s’est finalement montrée assez timide.

J’avais reçu le nouveau coloris Dark Stone, un blanc légèrement grisé qui me plaît beaucoup. Il change des teintes sombres qu’on voit partout en randonnée. En revanche, je me doute qu’après quelques passages dans la boue, il faudra être moins indulgent avec les traces !

Une veste de pluie, pas un manteau chaud

La Saudan Pro est une veste extérieure trois couches. Elle sert à protéger de la pluie et du vent, pas à réchauffer : s’il fait froid, il faut prévoir de quoi s’habiller dessous. Sur cette sortie de début d’automne, une couche légère m’a suffi. J’ai trouvé la coupe agréable pour marcher et bouger les bras, sans avoir l’impression d’être enfermé dans une veste trop rigide.

Columbia annonce une performance 30 000/30 000. Pour situer un peu : une veste donnée pour 5 000 mm d’imperméabilité peut suffire pour une petite pluie et une sortie courte ; à 10 000 mm, on trouve déjà des vestes adaptées à beaucoup de randonnées ; à partir de 20 000 mm, on vise des conditions franchement plus difficiles. Avec ses 30 000 mm, la Saudan Pro joue donc dans la catégorie des vestes prévues pour rester longtemps dehors quand la météo se gâte. Le deuxième chiffre, 30 000, concerne la respirabilité : la capacité du tissu à laisser sortir la vapeur d’humidité produite pendant l’effort. Là aussi, c’est une valeur élevée. En pratique, ça doit aider à éviter l’effet « sauna » quand on accélère le pas, même si aucune veste imperméable ne vous empêchera de transpirer en montée. Les aérations sous les bras restent alors bien utiles.

De mon côté, la veste a bien fait le travail pendant les petites averses rencontrées sur le parcours. Je suis resté au sec, mais il faut remettre ça à sa juste place : je ne l’ai pas encore affrontée sous une grosse pluie pendant plusieurs heures. Ce qui m’a davantage marqué sur cette sortie, c’est la possibilité de jouer avec les réglages. La capuche se resserre quand le vent se lève, les poignets et le bas de la veste s’ajustent, et les aérations sous les bras sont là si l’effort commence à faire monter la température. Je n’ai pas eu besoin de les ouvrir longtemps, mais je suis content de les avoir.

Un équipement sérieux pour sortir souvent

À 300 €, la Saudan Pro demande un vrai budget. Pour une promenade occasionnelle sous la bruine, elle serait franchement surdimensionnée. En revanche, si vous aimez marcher quelle que soit la météo, sa construction et ses nombreux réglages ont davantage de sens.

Ce premier essai m’a convaincu sur le confort et sur la protection face à une pluie légère. Il ne répond pas encore à la question la plus exigeante : comment se comportera-t-elle quand les averses dureront toute une journée ? Pour l’instant, je retiens surtout que je l’ai portée sans attendre impatiemment de pouvoir l’enlever. Pour une veste imperméable, c’est déjà un bon début.