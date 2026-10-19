Si vous êtes des lecteurs assidus de Conso-Mag, et peut-être de ma plume, vous savez que ma femme est sud-coréenne. C’est avec elle que j’ai découvert une culture dont je ne connaissais, à peu de chose près, absolument rien. Depuis une dizaine d’années, j’ai aussi pu observer la place folle qu’elle a prise à l’international. Alors oui, la Corée ne m’avait évidemment pas attendu pour rayonner, mais l’évolution reste assez impressionnante !

Autant dire que Culture Corée, signé Anne-Claire Duval, avait quelques arguments pour attirer mon attention. Cette Française, passionnée par le pays depuis 2010, a déjà consacré plusieurs ouvrages au sujet. Ici, elle propose un grand tour d’horizon qui donne envie de regarder un peu plus loin que les dernières séries Netflix.

Tradition et modernité : oui, mais promis, ça vaut le détour

Voilà, c’est fait : « entre tradition et modernité ». Le passage obligatoire de toute présentation d’un pays asiatique, tellement poncé à propos du Japon qu’il pourrait presque figurer sur la jaquette d’un jeu vidéo. Vous pouvez cocher la case du bingo, on continue.

Il faut reconnaître que l’expression colle bien au programme. Habitations, costumes, coutumes, arts, musiques ou médecine traditionnelle côtoient la K-pop, les K-dramas et la K-beauty, autrement dit les cosmétiques et les pratiques de beauté coréennes. Le cinéma, les manhwa – les mngas coréens – et la mode complètent ce panorama.

Le livre apporte aussi des repères géographiques et historiques, bienvenus pour replacer tout cela dans son contexte. Un patrimoine dont je vous avais déjà montré quelques merveilles à travers nos visites de Gyeongbokgung, premier palais royal de Séoul, de Deoksugung ou encore de Changdeokgung et son jardin secret. De quoi prolonger la découverte avec quelques escapades bien réelles !

Un joli panorama qui donne envie de creuser

À la lecture, l’équilibre entre les textes informatifs et les illustrations fonctionne franchement bien. Ces dernières sont très jolies et donnent envie de s’attarder, tandis que les explications permettent de découvrir les grandes lignes sans se sentir noyé sous les informations. Le sommaire est dense, mais on apprend plein de choses sans avoir l’impression de réviser un examen.

Le revers de la médaille, vous le voyez probablement venir : chaque sujet est forcément survolé. Certaines doubles pages pourraient justifier un ouvrage à elles seules. Si vous connaissez déjà bien un domaine, il ne faut donc pas espérer une analyse très poussée.

C’est la limite du format, mais aussi son intérêt pour une première découverte. Culture Corée permet de repérer les sujets que l’on aimerait approfondir. Et si les pages vous donnent plutôt envie de boucler une valise, vous pouvez retrouver nos articles consacrés à la Corée du Sud, des palais de la capitale aux paysages de Jeju. Prévoyez simplement que votre liste de choses à découvrir risque de s’allonger !

Merci aux éditions Larousse pour l’envoi du livre !

Fiche récap